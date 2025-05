BigMama agli hater | Se non vi piaccio ignoratemi Ma fatemi vivere

BigMama denuncia l'odio online dal palco del Concerto del Primo Maggio a Roma. "Nell'ultimo periodo c'è tantissimo odio. Tantissimo. Parlerò dell'argomento dell'hating, di tutti quelli che si sentono liberi di commentare negativamente quello che fai. Sta diventando tutto troppo esagerato. Io mi chiedo: perché vi parte questo sadismo, che magari arriva dall'insoddisfazione?".

Aurora Ramazzotti risponde agli hater: «I tatuaggi? Non mi rovinano. Il mio corpo è il mio involucro e io nella vita voglio divertirmi» - Di recente, mamma Michelle Hunziker e figlia si sono fatte insieme lo stesso tatuaggio, dedicato all’amore: la scritta Liebe ohne Leiden («Amore senza sofferenza»), una scelta che ha scatenato reazioni contrastanti sui social 🔗vanityfair.it

BigMama si rivolge agli "haters": "Che ne sapete della mia vita? Se non vi piaccio, bloccatemi, ma fatemi vivere" - « Nell’ultimo periodo c'è tantissimo odio. Tantissimo . Parlerò dell’argomento dell’hating, di tutti quelli che si sentono liberi di commentare negativamente quello che fai. Sta diventando tutto troppo esagerato. Io mi chiedo: perché vi parte questo sadismo, che magari arriva dall’insoddisfazione?». BigMama dedica il suo intervento dal palco del Concertone del Primo Maggio a tutti quelli... 🔗feedpress.me

