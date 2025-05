BigMama a Roma denuncia commenti crudeli online e ricorda dolore della chemioterapia

Roma, BigMama ha alzato la voce contro l’odio che si diffonde sul web, dichiarando: “Io non ce la faccio più”. Ha criticato senza mezzi termini il clima attuale, in cui commenti negativi e insulti diventano sempre più diffusi e crudeli. Critica all’odio online In un discorso diretto e . L'articolo BigMama a Roma denuncia commenti crudeli online e ricorda dolore della chemioterapia è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗 Sbircialanotizia.it - BigMama a Roma denuncia commenti crudeli online e ricorda dolore della chemioterapia Durante il Concerto del Primo Maggio aha alzato la voce contro l’odio che si diffonde sul web, dichiarando: “Io non ce la faccio più”. Ha criticato senza mezzi termini il clima attuale, in cuinegativi e insulti diventano sempre più diffusi e. Critica all’odioIn un discorso diretto e . L'articoloè stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗 Sbircialanotizia.it

