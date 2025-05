Biglietti irregolari è caos per Lecce-Napoli | ecco la decisione della Questura

Lecce ed il Napoli bisogna registrare delle grandissime polemiche. Dopo la vittoria rimediata domenica sera contro il Torino, di fatto, il Napoli è atteso da un’altra tappa fondamentale nella lotta scudetto con l’Inter. Gli azzurri, infatti, sabato sera giocheranno allo Stadio Via del Mare contro il Lecce di Marco Giampaolo.Il Napoli è sicuramente favorito sulla carta, ma comunque dovrà stare attentissimo per evitare di perdere punti. I salentini, di fatto, hanno un disperato bisogno di non perdere questo match, visto che hanno tre punti di vantaggio dal terzultimo posto. Nel frattempo, però, per questa gara bisogna registrare un caos Biglietti.La Questura di Lecce ha annullato un centinaio di Biglietti acquistati dai tifosi azzurri: ecco perchéLa ‘Gazzetta dello Sport’, infatti, ha riportato un comunicato della Questura di Lecce in cui ha annullato centinaia di Biglietti acquistati dai tifosi azzurri. 🔗 Spazionapoli.it - “Biglietti irregolari”, è caos per Lecce-Napoli: ecco la decisione della Questura Per la gara di sabato tra iled ilbisogna registrare delle grandissime polemiche. Dopo la vittoria rimediata domenica sera contro il Torino, di fatto, ilè atteso da un’altra tappa fondamentale nella lotta scudetto con l’Inter. Gli azzurri, infatti, sabato sera giocheranno allo Stadio Via del Mare contro ildi Marco Giampaolo.Ilè sicuramente favorito sulla carta, ma comunque dovrà stare attentissimo per evitare di perdere punti. I salentini, di fatto, hanno un disperato bisogno di non perdere questo match, visto che hanno tre punti di vantaggio dal terzultimo posto. Nel frattempo, però, per questa gara bisogna registrare un.Ladiha annullato un centinaio diacquistati dai tifosi azzurri:perchéLa ‘Gazzetta dello Sport’, infatti, ha riportato un comunicatodiin cui ha annullato centinaia diacquistati dai tifosi azzurri. 🔗 Spazionapoli.it

