Big Theatre la scatola magica Festival mostre concerti e show Tra cultura e puro divertimento

Theatre”, insomma una location di grandi dimensioni dove vengono allestiti eventi e dove succedono delle cose. Con buona pace di chi se lo ricorda semplicemente come ex Padiglione Food di Expo e sperava che, dopo dieci anni potesse diventare un fantastico contenitore, perfetto per misurare la vivibilità e l’attrattività del Distretto dell’Innovazione che sta nascendo alle porte di Milano. Attesa premiata, grazie alla lungimiranza di Lendlease, leader globale nel settore dell’urban development che sta realizzando il MIND. Ma anche grazie a Big Spaces, società di promozione e gestione di aree e spazi che per conto di Lendlease, si ritrova a gestire questa "scatola magica – come ma definirla il managing director Alessandro Panzeri – dove gli operatori attivi sul mercato in termini di entertainment, leisure e convention possono organizzare e personalizzare i loro eventi". 🔗 Ilgiorno.it - Big Theatre, la scatola magica. Festival, mostre, concerti e show. Tra cultura e puro divertimento La fisiognomica, più che allusiva, è esplicita, confortata anche dalla scritta che giganteggia sulla facciata del possente cubo che emerge sul lato del Decumano: “Big”, insomma una location di grandi dimensioni dove vengono allestiti eventi e dove succedono delle cose. Con buona pace di chi se lo ricorda semplicemente come ex Padiglione Food di Expo e sperava che, dopo dieci anni potesse diventare un fantastico contenitore, perfetto per misurare la vivibilità e l’attrattività del Distretto dell’Innovazione che sta nascendo alle porte di Milano. Attesa premiata, grazie alla lungimiranza di Lendlease, leader globale nel settore dell’urban development che sta realizzando il MIND. Ma anche grazie a Big Spaces, società di promozione e gestione di aree e spazi che per conto di Lendlease, si ritrova a gestire questa "– come ma definirla il managing director Alessandro Panzeri – dove gli operatori attivi sul mercato in termini di entertainment, leisure e convention possono organizzare e personalizzare i loro eventi". 🔗 Ilgiorno.it

