Big Mama contro gli hater | “Non vi piace il mio corpo? Non siate come me Io l’ho perdonato”

Mama ha tenuto un discorso contro gli hater, parlando del proprio corpo. 🔗 Durante il Concerto del Primo maggio a Roma Bigha tenuto un discorsogli, parlando del proprio. 🔗 Fanpage.it

Su questo argomento da altre fonti

Geolier contro gli hater: “Sul terremoto non sto zitto. Ammirate anche questa volta…” - Il cantante contro chi scherza e commenta con messaggi senza senso il momento dei napoletani alle prese con il terremoto 🔗golssip.it

Derby cittadino: Bbc Grosseto vince 3-2 contro Bsc Grosseto Big Mat - Derby cittadino, tra Bsc Grosseto Big Mat e Bbc Grosseto. Le due squadre si sono affrontate ieri pomeriggio allo Jannella (oggi alle 11 la sfida proseguirà allo Scarpelli) che ha ospitato anche un buon numero di tifosi che non hanno voluto perdersi le gesta dei loro beniamini. E la partita, anche se giocata a ritmo blando, è stata interessante e ha messo in mostra diversi spunti. Sul campo (sulla distanza delle 7 riprese) ha vinto il Bbc Grosseto con il risultato di 3-2. 🔗lanazione.it

Bsc Big Mat Grosseto trionfa al "Falchi" contro Unipol Bologna in gara 1 - BASEBALL A1 Il Bsc Big Mat Grosseto espugna il "Falchi" aggiudicandosi gara 1 contro la Unipol Bologna, con i punti del pareggio e sorpasso definitivo che arrivano all’ultimo respiro (4-5 il finale). I due partenti, Josè Bermudez e Scott Prins, concedono tre punti a testa. La Unipol va in vantaggio nel primo attacco con il doppio di Newton, il Big Mat risponde nel terzo con la rimbalzante di Antonia e il singolo di Isenia. 🔗lanazione.it

Approfondimenti da altre fonti

Big Mama contro gli hater: “Non vi piace il mio corpo? Non siate come me. Io l’ho perdonato”; Scaletta 1 maggio 2025 in diretta tv, l'ordine dei cantanti. Il discorso di Big Mama contro gli hater; BigMama torna a Sanremo come ospite, chi è: età, dove vive, la fidanzata, il body shaming (per il peso), lo st; BigMama, dal body shaming a Sanremo. Il cancro, il bullismo e la bisessualità: chi è la cantante ospite a This. 🔗Cosa riportano altre fonti

Big Mama contro gli hater: “Non vi piace il mio corpo? Non siate come me. Io l’ho perdonato” - Durante il Concerto del Primo maggio a Roma Big Mama ha tenuto un discorso contro gli hater, parlando del proprio corpo ... 🔗fanpage.it

Concertone, BigMama agli haters: "Che ne sapete della mia vita? Se non vi piaccio, bloccatemi" - BigMama dedica il suo intervento dal palco del Concertone del Primo Maggio a tutti quelli che insultano sui social ... 🔗msn.com

BigMama monologo sugli haters: «Basta odio, che ne sapete della mia vita?» - Non solo musica. BigMama ha voglia di parlare. Lo dice chiaramente: «Non ne posso più. Ma perchè c'è tutto quest'odio? che ne sapete della mia vita?». Gli haters non la lasciano proprio stare. E anche ... 🔗corriere.it