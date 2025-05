Bici in Comune | 749 000 euro per la mobilità sostenibile a 11 comuni veneti

Il progetto si intitola "Bici in Comune" ed è promosso dal Ministro per lo Sport e i Giovani, con il supporto del Dipartimento per lo Sport, per il tramite di Sport e Salute e di ANCI nazionale. Si tratta di 12,6 milioni di euro di finanziamenti a sostegno di progetti collegati alla mobilità.

