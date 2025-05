Bici al Museo aspettando il Giro d’Italia

Giro d'Italia con l'arrivo di tappa a Cesano il prossimo 29 maggio e si intensificano gli eventi organizzati a contorno. Tra questi spicca la mostra che sarà ospitata all'interno del Museo didattico del legno, a Palazo Borromeo.Con la collaborazione di Confartigianato Monza e Brianza e del Museo della Bici d'epoca di Concorezzo, il Museo didattico cesanese organizza "Bici al Museo", un percorso esclusivo tra legno, ciclismo e artigianato. L'associazione guidata da Walter Vitucci ha colto l'occasione unica delle manifestazioni collaterali all'arrivo della tappa del Giro, per presentare all'interno delle sale del Museo una esposizione eccezionale di Biciclette che hanno fatto la storia del ciclismo: dalla Kangaroo Bike e dal Biciclo a ruota alta ottocenteschi, per giungere fino alla mitica Bottecchia 1981 Canavese, passando per Bici che hanno vinto i campionati del mondo.

