Bianca Balti emozionata | Taglio un po' i capelli è la prima volta dopo che sono ricresciuti

dopo il dramma della diagnosi, l'intervento e le pesanti cure Bianca Balti è tornata a sorridere. La top model continua la sua battaglia contro il tumore alle ovaie ma la parte più.

Bianca Balti: il coraggio di essere sé stessa - L’intervista concessa a Vanity Fair Una telefonata improvvisa, il Festival di Sanremo, il Party degli Oscar. La vita di Bianca Balti è un susseguirsi di eventi, emozioni e riflessioni. In una lunga conversazione con Simone Marchetti, direttore di Vanity Fair, la top model si è raccontata senza filtri, protagonista del nuovo numero in edicola dal 9 aprile. Il segreto della felicità? Superarsi. «Ho capito che ciò che mi rende davvero felice è superare me stessa», confida Bianca. 🔗361magazine.com

Bianca Balti e la sua battaglia contro il cancro - La modella condivide il suo percorso di cura e la rinascita dei capelli dopo la chemioterapia. Leggi tutto La forza di Bianca Balti: un viaggio di speranza e resilienza su Donne Magazine. 🔗donnemagazine.it

Sanremo 2025, le pagelle dei look della seconda serata: Damiano David che classe (9), Bianca Balti principessa (9), Elodie col boa (8) - Sanremo 2025 alla seconda serata. Dopo la sfilata della prima, è oggi che si attendono le conferme sui look dei cantanti in gara. Tra i quindici che oggi calcano l'Ariston ci sono alcuni... 🔗leggo.it

