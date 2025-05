Beyoncé stadi mezzi vuoti e biglietti a saldo | lo scandalo Puff Daddy pesa anche su di lei

Beyoncé che fatica a vendere i biglietti? Fino a poco fa sarebbe sembrata una barzelletta. Eppure è la realtà del Cowboy Carter Tour. Se per la data d'apertura al SoFi stadium di Los Angeles un biglietto arrivava a costare fino a 800 dollari, poche ore prima dell'inizio dello show gli stessi posti erano disponibili a 57 dollari. Un crollo verticale, che ha lasciato migliaia di sedili vuoti e i fan a bocca aperta — soprattutto quelli che, mesi prima, avevano speso cifre astronomiche per assicurarsi un posto.Il risultato è un danno d'immagine pesante, senza precedenti nella carriera della popstar. Beyoncé, abituata a fare sold out in pochi minuti, oggi fatica a riempire le arene. I suoi fan, il cosiddetto Beyhive, sono furiosi: chi ha pagato cifre esorbitanti si sente truffato, mentre la cantante non ha ancora dato spiegazioni.

