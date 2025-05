Betis Siviglia-Fiorentina oggi in tv Conference League 2025 | orario probabili formazioni streaming

Conference League 2025. Nella serata odierna andrà in scena il primo capitolo del duello tra Betis Siviglia e Fiorentina che eleggerà la squadra che andrà poi a sfidare Djurgarden o Chelsea nell'atto conclusivo della terza competizione continentale per club.Chi arriverà alla Finale del Wroclaw Stadium di Breslavia del 28 maggio prossimo? La formazione gigliata vuole centrare l'ennesimo atto conclusivo della sua storia in questa competizione, ma di fronte si troverà una rivale quanto mai complicata come il Betis Siviglia.Il match si giocherà questa sera, giovedì primo maggio, alle ore 21.00 all'Estadio Benito Villamarin di Siviglia. Un catino biancoverde da 60.721 spettatori nel quale la Viola dovrà dare il proprio massimo per uscire con un risultato di prestigio, nonostante una rivale che nella Liga è in piena corsa per un posto in Champions League, trovandosi al sesto posto ad una sola lunghezza dal Villareal.

