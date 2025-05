Betis Siviglia 2-1 Fiorentina Chelsea 4-1 contro Djurgarden in Conference League

contro dall’andatura incalzante, Betis Siviglia ha prevalso sulla Fiorentina per 2-1, imponendosi nell’andata della semifinale di Conference League. Il vantaggio iniziale Il vantaggio spagnolo si è materializzato al sesto minuto grazie a Ezzalzouli, che ha colpito la traversa da breve distanza. Il rimbalzo anomalo della palla, che ha oltrepassato la linea prima di . L'articolo Betis Siviglia 2-1 Fiorentina, Chelsea 4-1 contro Djurgarden in Conference League è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗 Sbircialanotizia.it - Betis Siviglia 2-1 Fiorentina, Chelsea 4-1 contro Djurgarden in Conference League In un indall’andatura incalzante,ha prevalso sullaper 2-1, imponendosi nell’andata della semifinale di. Il vantaggio iniziale Il vantaggio spagnolo si è materializzato al sesto minuto grazie a Ezzalzouli, che ha colpito la traversa da breve distanza. Il rimbalzo anomalo della palla, che ha oltrepassato la linea prima di . L'articolo2-14-1inè stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗 Sbircialanotizia.it

Fiorentina a Siviglia (stasera, ore 21) per cercare la finale. Palladino ci crede. Kean c’è. Formazioni - Mille tifosi viola, sulle tribune dello stadio Benito Villamarin, a Siviglia, stasera (ore 21, diretta Tv8) per la semifinale di andata di Conference che la Fiorentina giocherà contro il Betis. Ma chi sembra proprio che ci possa essere è Moise Kean. Il centravanti, reduce da Parigi per motivi familiari, è convinto. Palladino anche. Infatti l'allenatore dice: "Moise è pronto per giocare, sta bene, è sereno e carico, ma devo ancora decidere". 🔗.com

Conference League: il Celje passa e affronterà la Fiorentina. Vincono Chelsea e Betis Siviglia - Giovedi di Europa League e Conference, con Roma, Lazio e Fiorentina impegnate tra le 18.45 e le 21 con l`obiettivo di centrare la qualificazione...

Real Betis-Fiorentina (Conference League, 01-05-2025 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. I viola ritrovano Kean, almeno tre reti nella serata spagnola - La Fiorentina ha fatto più fatica del previsto per raggiungere la terza finale di Conference League consecutiva e i viola hanno dovuto ringraziare Kean autore del 2-2 nella sfida di ritorno dei quarti contro il Celje che al Franchi aveva ribaltato la situazione anche se la parità è durata appena due minuti. La squadra di […] InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici 🔗infobetting.com

Fiorentina Battuta per 2 a 1 dal Betis a Siviglia - Si chiude 2-1 la semifinale d'andata di Conference League tra Betis e Fiorentina, svoltasi a Siviglia. Per il Betis in gol Abde Ezzalzouli al minuto 6 e Antony al minuto 64. Per la Viola ha segnato Lu ... 🔗rainews.it

Betis-Fiorentina LIVE, il risultato in diretta della partita di Conference League 2024/2025 - La diretta LIVE di Betis-Fiorentina di Conference League: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... 🔗fanpage.it

Conference League, Betis-Fiorentina 2-1: Ranieri tiene vive le speranze della Viola - Si chiude 2-1 la semifinale di andata di Conference League Betis-Fiorentina, svoltasi a Siviglia. Per il Betis in gol Abde Ezzalzouli al minuto 6 e Antony al ... 🔗msn.com