Betis Siviglia 2-1 Fiorentina Chelsea 4-1 contro Djurgarden in Conference League

In un incontro dall'andatura incalzante, Betis Siviglia ha prevalso sulla Fiorentina per 2-1, imponendosi nell'andata della semifinale di Conference League. Il vantaggio iniziale Il vantaggio spagnolo si è materializzato al sesto minuto grazie a Ezzalzouli, che ha colpito la traversa da breve distanza. Il rimbalzo anomalo della palla, che ha oltrepassato la linea prima di

Fiorentina a Siviglia (stasera, ore 21) per cercare la finale. Palladino ci crede. Kean c’è. Formazioni - Mille tifosi viola, sulle tribune dello stadio Benito Villamarin, a Siviglia, stasera (ore 21, diretta Tv8) per la semifinale di andata di Conference che la Fiorentina giocherà contro il Betis. Ma chi sembra proprio che ci possa essere è Moise Kean. Il centravanti, reduce da Parigi per motivi familiari, è convinto. Palladino anche. Infatti l'allenatore dice: "Moise è pronto per giocare, sta bene, è sereno e carico, ma devo ancora decidere". 🔗.com

Fiorentina Battuta per 2 a 1 dal Betis a Siviglia - Si chiude 2-1 la semifinale d'andata di Conference League tra Betis e Fiorentina, svoltasi a Siviglia. Per il Betis in gol Abde Ezzalzouli al minuto 6 e Antony al minuto 64. Per la Viola ha segnato Lu ... 🔗rainews.it

Real Betis-Fiorentina 2-1: video, gol e highlights - La semifinale d'andata di Conference League va al Real Betis. Vittoria per 2-1 dei padroni di casa, che a Siviglia sono passati in vantaggio al 6' con Ezzalzouli e hanno raddoppiato al 64' con un gol ... 🔗sport.sky.it

Conference League, Betis Siviglia-Fiorentina 2-1: Ranieri tiene aperta la qualificazione - Successo degli spagnoli, ma dopo un primo tempo da incubo i viola reagiscono e il capitano segna un gol prezioso. Proteste dei gigliati sulla seconda rete spagnola. Si decide tutto a Firenze l’8 maggi ... 🔗msn.com