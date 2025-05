Betis-Fiorentina scontri tra ultras in centro a Siviglia | risse lancio di bottiglie e fumogeni – Video

scontri tra le tifoserie rivali di Real Betis e Fiorentina ieri sera, mercoledì 30 aprile, alla vigilia della semifinale d'andata di Conference League a Siviglia. Secondo quanto si apprende, gli ultras dei due gruppi si sono incontrati in maniera deliberata per affrontarsi. Sono seguite risse, lanci di oggetti, fumogeni e petardi e disordini in centro che hanno coinvolto anche altre persone. Solo l'intervento delle forze dell'ordine ha permesso di ristabilire la calma e disperdere le due tifoserie.

