Betis-Fiorentina scontri nella notte I tifosi si affrontano a colpi di sedie e fuochi d’artificio

Betis e Fiorentina, gara valevole per le semifinali di andata della Conference League. nella notte ci sono stati scontri violenti tra le due tifoserie andati in scena per le strade della città.In base a quanto appreso, ultras italiani e andalusi si sarebbero dati appuntamento nelle ore precedenti. Lo scontro è poi degenerato. Dalle varie immagini diffuse sui social si vedono fuochi di artificio a basso raggio, lanci di oggetti e sedie da parte di persone incappucciate.La situazione è tornata alla normalità soltanto dopo l'intervento delle forze dell'ordine, ma la tensione è alta in vista della sfida di stasera.

Lucca: chiuso il settore ospiti per i tifosi biancorossi dopo gli scontri - A Lucca senza tifosi biancorossi. Nella giornata di ieri, dopo gli scontri avvenuti all’andata, è stata infatti disposta la chiusura del settore ospiti del Porta Elisa e il divieto di vendita dei biglietti d’ingresso allo stadio ai residenti della provincia di Pesaro Urbino. All’ andata, un pulmino di tifosi lucchesi era stato colpito da un gruppo di 5-6 persone incappucciate con pietre e bastoni, provocando una lieve ferita al volto dell’ autista. 🔗sport.quotidiano.net

Inter, Daspo a 8 tifosi dopo gli scontri con la Polizia a Lecce! - La Questura di Lecce notifica il Daspo a otto tifosi dell’Inter. Ecco cos’è accaduto dopo la gara di fine gennaio e quali sono i provvedimenti. PROVVEDIMENTI – Guai per alcuni supporter nerazzurri dopo la trasferta salentina dello scorso 26 gennaio. A comunicare la notizia è la Questura di Lecce, che ha disposto il Daspo nei confronti di otto tifosi dell’Inter in seguito alla condotta violenta e pericolosa avuta al termine della gara. 🔗inter-news.it

Scontri fra tifosi in A12: divieto di trasferta per 4 mesi per gli ultras di Lucchese e Perugia - LUCCA – Dovranno stare lontani dagli stadi per le gare in trasferta per 4 mesi, quindi fino alla fine del campionato i tifosi di Lucchese e Perugia che si sono resi protagonisti di violenti scontri sull’autostrada A12 domenica 23 febbraio. È la decisione del ministero dell’interno che ha emesso uno specifico provvedimento dopo aver acquisito le informazioni dalle Questure di Perugia e di Lucca. Dopo gli scontri le indagini, al momento, hanno portato a un arresto di un tifoso perugino, responsabile di un’aggressione a colpi di bastone, e a tre denunce di ultras rossoneri. 🔗corrieretoscano.it

