Betis-Fiorentina nella notte scontri tra tifosi | caos a Siviglia | VIDEO

Betis-Fiorentina, semifinale di andata di Conference League: nella notte, però, scontri tra tifosi nella città di Siviglia: il VIDEOBetis-Fiorentina, scontri tra tifosi nella notte. Come riportato da tanti media spagnoli, gli ultras della Fiorentina si sono resi protagonisti di pesanti scontri alla vigilia della semifinale di andata della Conference League in programma stasera alle ore 21:00 al 'Benito Villamarín'. Sui social hanno iniziato a circolare VIDEO come questo 🔗 Pianetamilan.it - Betis-Fiorentina, nella notte scontri tra tifosi: caos a Siviglia | VIDEO Stasera, semifinale di andata di Conference League:, però,tracittà di: iltra. Come riportato da tanti media spagnoli, gli ultras dellasi sono resi protagonisti di pesantialla vigilia della semifinale di andata della Conference League in programma stasera alle ore 21:00 al 'Benito Villamarín'. Sui social hanno iniziato a circolarecome questo 🔗 Pianetamilan.it

Betis-Fiorentina, scontri nella notte. I tifosi si affrontano a colpi di sedie e fuochi d’artificio - Siviglia, 1 maggio 2025 – Pre partita carico di tensione a Siviglia, dove stasera 1 maggio si affronteranno Betis e Fiorentina, gara valevole per le semifinali di andata della Conference League. Nella notte ci sono stati scontri violenti tra le due tifoserie andati in scena per le strade della città. In base a quanto appreso, ultras italiani e andalusi si sarebbero dati appuntamento nelle ore precedenti. 🔗lanazione.it

