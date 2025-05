Juventusnews24.com - Betis Fiorentina 2-1: viola ko nella semifinale di andata di Conference League. Palladino ritrova Kean: com’è andata la partita dell’ex Juve e di Fagioli

2-1:ko in, tornalae di NicolòLaesce sconfitta, ma è ancora viva. Ihanno perso l’delladisul campo dele tra sette giorni saranno chiamati a ribaltare tutto al Franchi. Una delle buone notizie perè il ritorno di Moise.L’ex, out nelle ultime due partite, è subentrato al 46? dopo l’assenza per motivi familiari. 68 minuti in campo, invece, per un altro ex bianconero: Nicolòè stato sostituito da Richarlison sul 2-0 in favore delfirmato Ezzalzouli-Antony. Di Ranieri il gol dei. .com 🔗 Juventusnews24.com