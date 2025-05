Betis-Fiorentina 2-1 viola ko ma ancora vivi | Ranieri tiene aperto il sogno della finale

Fiorentina sconfitta a Siviglia, la squadra di Palladino soccombe per 2-1 contro gli spagnoli ma può sperare di ribaltare il risultato al ritornoTorna a casa con una sconfitta, la Fiorentina, dalla trasferta in casa del Betis. I viola perdono per 2-1, ma è un ko rimediabile tra sette giorni al ‘Franchi’, per sperare di accedere alla finale di Conference League. La rete di Ranieri nella ripresa riduce lo svantaggio dopo i gol di Ezzalzouli e Antony e regala una speranza a Palladino.Betis-Fiorentina 2-1, viola ko ma ancora vivi: Ranieri tiene aperto il sogno della finale – Calciomercato.it (fonte: © LaPresse)Grande avvio degli andalusi, che passano con Ezzalzouli che tutto solo insacca dopo una azione di prepotenza di Bakambu. Isco sfiora subito il raddoppio, viola che nella prima parte del primo tempo sono abbastanza in difficoltà, ma poi riemergono e hanno una grande occasione per il pari, con un colpo di testa di Mandragora di poco a lato. 🔗 Calciomercato.it - Betis-Fiorentina 2-1, viola ko ma ancora vivi: Ranieri tiene aperto il sogno della finale sconfitta a Siviglia, la squadra di Palladino soccombe per 2-1 contro gli spagnoli ma può sperare di ribaltare il risultato al ritornoTorna a casa con una sconfitta, la, dalla trasferta in casa del. Iperdono per 2-1, ma è un ko rimediabile tra sette giorni al ‘Franchi’, per sperare di accedere alladi Conference League. La rete dinella ripresa riduce lo svantaggio dopo i gol di Ezzalzouli e Antony e regala una speranza a Palladino.2-1,ko mail– Calciomercato.it (fonte: © LaPresse)Grande avvio degli andalusi, che passano con Ezzalzouli che tutto solo insacca dopo una azione di prepotenza di Bakambu. Isco sfiora subito il raddoppio,che nella prima parte del primo tempo sono abbastanza in difficoltà, ma poi riemergono e hanno una grande occasione per il pari, con un colpo di testa di Mandragora di poco a lato. 🔗 Calciomercato.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Cosa riportano altre fonti

