Internews24.com - Betis Fiorentina 2-1, Ranieri non basta! I viola cadono nella semifinale d’andata di Conference League

2-1,non! Idi. Tutto rimandato al ritornoLaesce sconfitta per 2-1 dalla trasferta in casa del, nell’andata delladi. Un risultato negativo, ma che lascia aperte le speranze in vista del ritorno al Franchi, soprattutto per come si è sviluppato il finale di gara. Isi trovano subito in salita: Ezzalzouli apre le marcature nei primi minuti di gioco e Antony raddoppia al 64’. La squadra di Italiano però reagisce e al 73’accorcia le distanze su assist di Gosens, riaccendendo la speranza di rimontasfida decisiva di ritorno a Firenze.Nell’altrainvece, il Chelsea si impone con un netto 4-1 in casa del Djurgarden, ipotecando il successo già nel primo tempo grazie alle reti di Sancho e Madueke, che firmano il doppio vantaggio. 🔗 Internews24.com