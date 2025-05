Betis-Fiorentina 2-1 LIVE | Ranieri accorcia le distanze

Betis-Fiorentina: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita Betis-Fiorentina, valevole per la semifinale di Conference League 20242025. PRIMO TEMPO Primo tempo drciso dal gol al 6’ di Ezzalzouli che ha subito portato avanti il Betis. Spagnoli superiori . 🔗 Calcionews24.com - Betis-Fiorentina 2-1 LIVE: Ranieri accorcia le distanze Al Benito Villamarin, il match valido per i quarti di Conference League tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaLa cronaca, sintesi e direttadella partita, valevole per la semifinale di Conference League 20242025. PRIMO TEMPO Primo tempo drciso dal gol al 6’ di Ezzalzouli che ha subito portato avanti il. Spagnoli superiori . 🔗 Calcionews24.com

Altre fonti ne stanno dando notizia

Propaganda live: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, venerdì 21 marzo 2025 - Propaganda live: anticipazioni, ospiti e streaming su La7 Propaganda Live, il talk satirico politico condotto da Diego Bianchi, in arte Zoro, torna questa sera, venerdì 21 marzo 2025, alle ore 21,15 su La7. Come sempre c’è grande curiosità per le anticipazioni sugli ospiti e i servizi sulla puntata. Cosa offrirà la nuova puntata di stasera, venerdì 21 marzo? Quali saranno gli ospiti che saliranno sul palco per essere intervistati da Zoro? Scopriamolo insieme. 🔗tpi.it

Panathinaikos-Fiorentina LIVE 1-0: Swiderski! Ci prova Ranieri, chance per Kean - GOAL PANATHINAIKOS-FIORENTINA 1-0, Swiderski al 5`: Djuricic fa un`incursione, serve Maksimovic che di tacco indirizza il pallone a Swiderski.... 🔗calciomercato.com

Athletic Bilbao-Roma, la conferenza di Ranieri LIVE - La giornata di oggi è di vigilia per la Roma. I giallorossi dovranno limare ogni tipo di dettaglio, infatti, in vista della gara di domani 13 marzo con l’Athletic Bilbao, in programma alle 18:45 allo stadio San Mamés. Una partita estremamente delicata, per raggiungere i quarti di finale. Segui con noi la conferenza stampa di Claudio Ranieri, che presenterà il duello con i baschi insieme a Paulo Dybala. 🔗sololaroma.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

LIVE Betis-Fiorentina 2-1: il sinistro di Ranieri tiene in vita la Viola, poi Gosens sfiora il pari; Real Betis-Fiorentina, il risultato in diretta LIVE della semifinale di Conference; LIVE - Betis-Fiorentina 1-0: Ezzalzouli porta avanti gli spagnoli; Real Betis-Fiorentina 2-1: Cronaca in diretta LIVE. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Betis-Fiorentina LIVE 2-1: raddoppia Antony, ma accorcia Ranieri! Gosens a un passo dal pareggio - Betis-Fiorentina, andata delle semifinali di Conference League GOAL E AZIONI SALIENTI 76` - Gosens a un passo dal pareggio: sugli sviluppi ... 🔗msn.com

Betis-Fiorentina: diretta live e risultato in tempo reale - Diretta Betis-Fiorentina di Giovedì 1 maggio 2025: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Conference League ... 🔗calciomagazine.net

Betis-Fiorentina LIVE, il risultato in diretta della partita di Conference League 2024/2025 - La diretta LIVE di Betis-Fiorentina di Conference League: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... 🔗fanpage.it