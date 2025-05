Bethesda non vuole le schermate di caricamento ma precisa che sono un male necessario

Bethesda è nota tanto per i suoi vasti mondi aperti quanto per le innumerevoli schermate di caricamento. Dai tempi di Oblivion fino a Starfield, passando per Skyrim e Fallout, ogni cambio di ambiente, viaggio rapido o ingresso in un edificio è accompagnato da un caricamento, spesso oggetto di ironia tra i fan. Ma ora arriva una spiegazione diretta: non è pigrizia né mancanza di innovazione, ma un compromesso tecnico necessario.A parlarne è Bruce Nesmith (grazie ad Insider Gaming), ex lead designer storico di Bethesda, che in una recente intervista ha spiegato che nessuno in Bethesda ha mai desiderato implementare le schermate di caricamento, ma che non esistevano alternative realistiche. I giochi dello studio sono notoriamente ricchi di dettagli, sistemi complessi e ambienti vastissimi. Secondo Nesmith, "non si possono avere entrambe le cose": se vuoi un vero open world pienamente interattivo e immersivo, allora i caricamenti diventano inevitabili.

