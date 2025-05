Besungu la voce dell’Africa Il sogno del Pontefice nero

Besungu avrebbe incitato alla rivolta la popolazione. Semplicemente perché il 65enne ha fatto suo il grido di un popolo stanco delle derive autoritarie. Così come Besungu è sulle barricate riguardo ai rischi del neocolonialismo occidentale e della depredazione delle risorse naturali dell’Africa. Non è tipo da mordersi la lingua e questo a Bergoglio piaceva.PRO Conservatore sulla dottrina e la morale – ha presentato a Roma le critiche del Simposio delle Chiese africane che presiede, al documento vaticano, Fiducia Supplicans, sulla benedezione dei partner gay –, si è convertito alla sinodalità. 🔗 Quotidiano.net - Besungu, la voce dell’Africa. Il sogno del Pontefice nero Se venisse eletto, sarebbe sia il primo Papa proveniente dall’Africa subsahariana, sia il primo messo sotto inchiesta dal suo Paese d’origine: nel suo caso, la Repubblica democratica del Congo. Il motivo? Il cardinale Fridolin Ambongoavrebbe incitato alla rivolta la popolazione. Semplicemente perché il 65enne ha fatto suo il grido di un popolo stanco delle derive autoritarie. Così comeè sulle barricate riguardo ai rischi del neocolonialismo occidentale e della depredazione delle risorse naturali. Non è tipo da mordersi la lingua e questo a Bergoglio piaceva.PRO Conservatore sulla dottrina e la morale – ha presentato a Roma le critiche del Simposio delle Chiese africane che presiede, al documento vaticano, Fiducia Supplicans, sulla benedezione dei partner gay –, si è convertito alla sinodalità. 🔗 Quotidiano.net

