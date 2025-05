Bessent | intesa con Kiev segnale a Mosca

Bessent,in un'intervista. L'accordo economico tra i due Paesi "è un forte segnale alla Russia". "E' una partnership totale. Non si tratta solo di terre rare, ma di infrastrutture ed energia", sottolinea Bessent. Si dice poi "ottimista che la Cina voglia raggiungere un accordo" sui dazi. 🔗 16.46 L'accordo sui minerali tra Usa e Ucraina è una piena collaborazione economica che permetterà al presidente Trump "di negoziare con la Russia da una posizione più forte".Lo ha detto il segretario al Tesoro Usa,in un'intervista. L'accordo economico tra i due Paesi "è un fortealla Russia". "E' una partnership totale. Non si tratta solo di terre rare, ma di infrastrutture ed energia", sottolinea. Si dice poi "ottimista che la Cina voglia raggiungere un accordo" sui dazi. 🔗 Servizitelevideo.rai.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Raggiunto accordo con Kiev su terre rare, Scott Bessent (Usa): "È un segnale alla Russia" - (Agenzia Vista) Usa, 01 maggio 2025 "Grazie agli instancabili sforzi del Presidente Trump per garantire una pace duratura, sono lieto di annunciare la firma dello storico accordo di partenariato economico tra Stati Uniti e Ucraina, che istituisce il Fondo di investimento per la ricostruzione Stati Uniti-Ucraina per contribuire ad accelerare la ripresa economica dell'Ucraina. La sicurezza economica è sicurezza nazionale. 🔗iltempo.it

Kiev:con Usa trovata intesa terre rare - 15.00 Ucraina e Usa hanno elaborato la versione definitiva dell'accordo sulle terre rare. Lo conferma il primo ministro ucraino Shmyhal alla tv ucraina. E' denominato "Accordo sulla definizione delle regole e delle condizioni del Fondo d'investimento per la ricostruzione dell'Ucraina", spiega. "Prevede la creazione di un Fondo per la ricostruzione, che Ucraina e Usa gestiranno e riempiranno congiuntamente. 🔗servizitelevideo.rai.it

Guerra Ucraina-Russia, news in diretta: Kiev annuncia memorandum d’intesa con gli USA su terre rare. Ambasciatore di Mosca all’Onu: “Irrealistica una tregua” - Le notizie in diretta sulla guerra tra Russia e Ucraina dopo la firma del memorandum per un futuro accordo sulle terre rare tra Casa Bianca e Kiev. Rubio e Witkoff sono a Parigi per avviare con l'Europa trattative di pace, il ministro russo Lavrov informato dell'esito dei primi colloqui.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Approfondimenti da altre fonti

Media: gli Usa tornano a vendere armi all'Ucraina dopo la firma sui minerali - Mosca: prenderemo tutte le misure perché un ritorno dell'Ucraina ai confini del 1991 non possa mai concretizzarsi; Terre rare, firmato un accordo tra Washington e Kiev. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Raggiunto accordo con Kiev su terre rare, Scott Bessent (Usa): "È un segnale alla Russia" - (Agenzia Vista) Usa, 01 maggio 2025 "Grazie agli instancabili sforzi del Presidente Trump per garantire una pace duratura, sono lieto di annunciare la firma dello storico accordo di partenariato econo ... 🔗quotidiano.net

Usa e Ucraina firmano intesa sui minerali, Kiev: "Vantaggioso per entrambi". Attacco russo - Ucraina: media, gli Usa riprendono la vendita di armi a Kiev Gli Stati Uniti riprenderanno le vendite commerciali dirette (Dcs) di armi all'Ucraina, secondo quanto riportato dal quotidiano Kyiv Post, ... 🔗msn.com

Kiev-Washington, l'intesa sui minerali rimane in bilico: "Garanzie assenti" - La vicepremier ucraina Yulia Svyrydenko ha appreso mentre era in volo verso Washington che la firma sull'accordo per le terre rare era destinato a slittare. Ora si trova alla sede della sua ambasciata ... 🔗msn.com