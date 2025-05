Berlusconi la sedia di Travaglio e quella spolverata memorabile

Berlusconi era ospite di Michele Santoro nella trasmissione Servizio pubblico su La7, insieme al giornalista Marco Travaglio, che nei suoi interventi rivolse duri attacchi allo stesso Berlusconi.Dopo la lunga lettura di un documento in cui Berlusconi accusava Travaglio di aver ricevuto condanne durante la sua carriera, il politico tornò a sedersi sulla stessa sedia su cui era stato poco prima e sulla quale, però, durante il suo intervento aveva preso posto il giornalista. E prima di accomodarsi, estrasse un fazzoletto di stoffa dalla tasca dei pantaloni e fece il gesto di pulirla.Prima di approfondire questa sequenza, ci tengo a evidenziare la clamorosa fallacia argomentativa che ha costituito la prima parte di questo intero episodio.

