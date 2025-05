Bergamo cuore giovane dell’artigianato lombardo con 67 mila addetti

lombardo conta 486 mila lavoratori, pari all'11% degli occupati totali, fondamentali per la realizzazione del 5,7% del valore aggiunto del territorio e della quota più alta, del 20%, dellaricchezza realizzata da tutto l'artigianato della penisola. L'ultimo anno segna per la Lombardia un trend positivo dell'occupazione (+0,8%, pari a 37mila lavoratori in più). È dalle micro-piccole imprese (MPI) che scaturisce oltre la metà (52,8%) della domanda di lavoro.Ampio contributo alla crescita occupazionale – nel triennio 'turbolento' 2021-2024 – da parte della componente giovanile (+11,0%) che da sempre ha peso maggiore nelle micro-piccole impreserispetto alle medio- grandi (18,1% peso under 30 su totale dipendenti>13,8%).

