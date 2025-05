Berardinetti Uncem | Turismo motore di sviluppo ma servono servizi e opportunità per chi vive la montagna

montagna Italia, che puntano a valorizzare l'attrattività turistica dei nostri comuni montani». Così Lorenzo Berardinetti, presidente di Uncem Abruzzo, commenta la notizia dei 6 milioni di euro destinati a progetti come. 🔗 Chietitoday.it - Berardinetti (Uncem): "Turismo motore di sviluppo, ma servono servizi e opportunità per chi vive la montagna" «Accogliamo con favore gli investimenti annunciati nell'ambito del progettoItalia, che puntano a valorizzare l'attrattività turistica dei nostri comuni montani». Così Lorenzo, presidente diAbruzzo, commenta la notizia dei 6 milioni di euro destinati a progetti come. 🔗 Chietitoday.it

Horeca Meeting. Portaccio (Presidente Italgrob): “Comparto Horeca è eccellenza Made in Italy e motore turismo" - "Il settore dei consumi fuori casa sta vivendo un momento cruciale, messo alla prova dall’incertezza economica e dalla carenza di personale nella ristorazione e nel turismo. Tuttavia, chi opera nell’Ho.Re.Ca.è determinato a innovare e rilanciare un comparto che rappresenta un’eccellenza del Made in 🔗ilgiornaleditalia.it

Turismo lacustre e Olimpiadi Invernali 2026: i laghi italiani motore di sviluppo e sostenibilità - Il turismo lacustre si conferma un settore strategico per l’economia italiana, in grado di valorizzare il territorio e promuovere forme di mobilità sostenibili. Questo è il tema centrale emerso durante il panel sul turismo lacustre, tenutosi presso l’area eventi di Regione Lombardia in occasione della BIT 2025, la Borsa Internazionale del Turismo. L’importanza strategica del turismo lacustre Durante l’evento, istituzioni e stakeholder hanno ribadito l'importanza di destagionalizzare e rafforzare il ruolo dei laghi italiani come mete turistiche di rilievo internazionale. 🔗quotidiano.net

Coldiretti, turismo enogastronomico da abbinare a quello religioso di Pietrelcina - Pietrelcina, paesino incantato nel cuore del Sannio, è pronto per abbinare il turismo enogastronomico a quello religioso. Ne sono convinti i partecipanti alla tavola rotonda “Valore della Terra” incastonato nel programma del Giubileo dell’Agricoltura voluto dalla Coldiretti Campania e organizzato … Continua L'articolo Coldiretti, turismo enogastronomico da abbinare a quello religioso di Pietrelcina proviene da Fremondoweb. 🔗fremondoweb.com

AREE INTERNE: UNCEM ABRUZZO, “BENE TURISMO, - Berardinetti (Uncem Abruzzo): “Turismo motore di sviluppo, ma non dimentichiamo le esigenze quotidiane dei residenti montani e il futuro dei nostri giovani” L’AQUILA – “Accogliamo con favore gli inves ... 🔗abruzzoweb.it

Spopolamento, Berardinetti (Uncem): «Servizi sanitari di prossimità e trasporti più efficienti» - Sono intervenuti Lorenzo Berardinetti, presidente Uncem Abruzzo e Luigi Fasciani, sindaco di Molina Aterno e vice presidente Uncem nazionale. Ha partecipato ai lavori il sottosegretario alla ... 🔗ecoaltomolise.net