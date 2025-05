Beltrami e Basso conquistano il titolo italiano al Trofeo Dario&Willy

Trofeo Dario & Willy 2025 ha mantenuto ancora una volta le aspettative, offrendo una giornata di sport di alto livello sulle montagne che circondano Valmadrera. Giovedì 1° maggio, con condizioni meteorologiche ideali seppur caratterizzate da temperature elevate, 440 atleti si sono sfidati sul.

Errani e Paolini vincono il Wta di Doha e conquistano il loro sesto titolo di coppia - Sara Errani e Jasmine Paolini continuano a portare in alto il nome dell’Italia in tutto il mondo. Dopo il trionfo agli Internazionali d’Italia andati in scena lo scorso maggio e la storica vittoria della medaglia d’oro ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 dello scorso agosto, le azzurre hanno ora vinto il titolo di doppio del Qatar TotalEnergies Open 2025, primo WTA 1000 della stagione che si sta avviando alle battute conclusive sui campi in cemento del Khalifa International Tennis Complex di Doha. 🔗ilfattoquotidiano.it

Indoor rowing, le livornesi Sabrina Bernini e Stefania Zanetti conquistano il titolo italiano: "Emozione bellissima" - Sabrina Bernini e Stefania Zanetti, atlete del gruppo sportivo Vigili del Fuoco Tomei, hanno conquistato l'oro ai campionati italiani di Indoor Rowing della Concept 2 nella staffetta 4x500 mt pesi leggeri misti over 50. Le due livornesi, insieme ai compagni di squadra Guido Bonanomi e... 🔗livornotoday.it

Madrilena Massignani vince il titolo di Lady Basso Veronese 2024 - Madrilena Massignani ha trionfato nel concorso di bellezza di Lady Basso Veronese 2024. Premiati anche Amalia Grigoras e Fabio Nardon rispettivamente come Miss e Mister Basso Veronese 2024. In 22 anni di storia, il concorso ha avuto 19 edizioni, confermandosi come il più prestigioso della... 🔗veronasera.it

