Belmonte Piceno da domani a domenica festa della Santa croce

Belmonte Piceno la festa in onore della ‘Santa croce’, che oltre alle cerimonie religiose con la processione e la cresima dei giovani, ospiterà eventi di ritrovo da sempre apprezzati dai residenti della media Valtenna. L’Amministrazione di Belmonte Piceno in collaborazione con la Pro Loco locale, ha allestito un bel programma che mescola tradizione e musica, si parte domani 2 maggio e si proseguirà fino a domenica 4 con tante iniziative e gli stand gastronomici che saranno un funzione per tutta la durata della manifestazione con specialità come: arrosticini, patate, olive all’ascolana, braciole e salsicce. Il primo evento e per domani 2 maggio alle 21,30 nella nuova piazza Baglioni con il concerto del gruppo ‘Il Giardino dei Semplici’. Sabato 3 maggio, alle 11 Monsignor Rocco Pennacchio arcivescovo di Fermo celebrerà la Santa Messa e impartirà la cresima ai giovani del paese, nel pomeriggio alle 18 solenne processione con la reliquia della ‘Santa croce’ accompagnata dal Corpo bandistico ‘Città di Falerone’, cerimonia popolare religiosa molto sentita nel piccolo borgo dell’entroterra Fermano. 🔗 Ilrestodelcarlino.it - Belmonte Piceno, da domani a domenica festa della Santa croce Si svolgerà alain onore’, che oltre alle cerimonie religiose con la processione e la cresima dei giovani, ospiterà eventi di ritrovo da sempre apprezzati dai residentimedia Valtenna. L’Amministrazione diin collaborazione con la Pro Loco locale, ha allestito un bel programma che mescola tradizione e musica, si parte2 maggio e si proseguirà fino a4 con tante iniziative e gli stand gastronomici che saranno un funzione per tutta la duratamanizione con specialità come: arrosticini, patate, olive all’ascolana, braciole e salsicce. Il primo evento e per2 maggio alle 21,30 nella nuova piazza Baglioni con il concerto del gruppo ‘Il Giardino dei Semplici’. Sabato 3 maggio, alle 11 Monsignor Rocco Pennacchio arcivescovo di Fermo celebrerà laMessa e impartirà la cresima ai giovani del paese, nel pomeriggio alle 18 solenne processione con la reliquia’ accompagnata dal Corpo bandistico ‘Città di Falerone’, cerimonia popolare religiosa molto sentita nel piccolo borgo dell’entroterra Fermano. 🔗 Ilrestodelcarlino.it

Previsioni Meteo Belmonte Piceno - Su BELMONTE PICENO instabile con piogge nel corso della giornata di oggi, con copertura nuvolosa stazionaria. Le temperature, senza variazioni rispetto a ieri, si prevedono tra 10.2 e 17.2 gradi ... 🔗centrometeoitaliano.it