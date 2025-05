Bella Ciao e omaggio a Papa Francesco al Concertone del Primo Maggio a Roma

A Torino i centri sociali si prendono il palco: bruciate le bandiere Ue, Usa e Israele. Lo spezzone sociale ha sovrastato tutti gli altri

Concerto Primo Maggio, apre Gassmann con Bella ciao. Poi l'omaggio a Papa Francesco - Il Concerto di Primo Maggio è iniziato sulle note di Bella Ciao da parte di Leo Gassman. Il giovane artista ha aperto così l'evento musicale in diretta da piazza San Giovanni in Laterano a Roma, con lo storico brano intonato per avviare la lunga diretta tv che dovrebbe concludersi alle 23.54... 🔗today.it

Celebrazioni in silenzio: "Bella Ciao è canto di pace un omaggio a Francesco" - Un 25 Aprile in silenzio. Fa discutere a Romano di Lombardia il provvedimento del sindaco Gianfranco Gafforelli che vieta a canti, inno e accompagnamenti musicali durante le celebrazioni di oggi. Ha motivato la decisione con il rispetto delle disposizioni ministeriali sul lutto nazionale proclamato per la scomparsa di Papa Francesco, i cui funerali si terranno sabato a Roma. Niente banda musicale, niente inni della Resistenza e, soprattutto, niente “Bella Ciao“, la canzone simbolo dei partigiani. 🔗ilgiorno.it

Romano di Lombardia, “Bella Ciao” vietata al corteo del 25 aprile, leghista Patelli: “Rispettiamo lutto per il Papa, consentiti solo Silenzio e Attenti” - Polemiche per il divieto imposto dal presidente del consiglio comunale di intonare “Bella Ciao” rispettando il lutto per il Papa. L’Anpi nostalgica: “I cittadini la canteranno comunque” Niente “Bella Ciao” durante il corteo del 25 aprile. È questa la disposizione del presidente del consiglio 🔗ilgiornaleditalia.it

Gigantografia del Papa e Bella Ciao: la risposta del corteo Anpi alla sobrietà chiesta dal governo - ROMA – Arriva da Roma la prima risposta al governo Meloni che ha imposto sobrietà alle celebrazioni per il 25 aprile. Quando la testa dell’immenso corteo promosso dall’Anpi attraversa ponte Settimia S ... 🔗repubblica.it