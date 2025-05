Metropolitanmagazine.it - Belen Rodriguez pizzicata con l’ex Angelo Galvano, foto che mostrano l’intesa

è tornata a far parlare di sé dopo essere stata paparazzata per le vie di Milano in compagnia di un ex che sembrava ormai archiviato,Edoardo Galvano, ingegnere 35enne con cui aveva avuto una relazione terminata lo scorso settembre, dopo qualche mese di frequentazione intensa ma discreta.Le immagini, pubblicate in esclusiva dal settimanale Oggi, raccontano molto più di quanto non dicanelle sue interviste. I due passeggiano rilassati, sorridono, si scambiano sguardi complici e – dettaglio non da poco – si sfiorano le mani. “Le loro mani più volte si sfiorano timidamente, si accarezzano senza stringersi”, si legge nel servizio. Nessuna effusione plateale, certo, ma una serie di gesti che non sono passati inosservati.Il settimanale racconta dell’incontro tra i due ex che si sarebbero riavvicinati dopo tempo: “La loro intesa è palpabile”, si legge, “le loro mani più volte si sfiorano timidamente, si accarezzano senza stringersi”. 🔗 Metropolitanmagazine.it