Belen beccata con l' ex è ritorno di fiamma? L' intesa è palpabile Le foto

Belen? L'interrogativo si solleva alla luce delle foto pubblicate nell'ultimo numero in edicola del settimanale Oggi: la showgirl appare sorridente e serena per le vie di Milano, accanto a un uomo che in un passato recente ha già avuto un posto.

Belén Rodríguez, un ritorno pieno di determinazione - Belén Rodríguez, un ritorno pieno di determinazione Belén e la rinascita televisiva Belén Rodríguez è tornata sotto i riflettori, più forte e determinata a riprendersi il suo spazio nel mondo dello spettacolo. Dopo un lungo periodo di silenzio e riflessione, la showgirl argentina ha scelto di riaffacciarsi in televisione con un nuovo progetto, lasciandosi alle spalle polemiche, gossip e turbolenze sentimentali. 🔗bollicinevip.com

Antonino Spinalbese commenta le voci sul presunto ritorno di fiamma con Belen, come stanno le cose - Il commento di Antonino Spinalbese ai rumor su lui e Belen Rodriguez L'articolo Antonino Spinalbese commenta le voci sul presunto ritorno di fiamma con Belen, come stanno le cose proviene da Novella 2000. 🔗novella2000.it

Antonino Spinalbese svela la verità sul ritorno con Belen Rodriguez - Antonino Spinalbese, pronto a entrare nella Casa di The Couple – il nuovo reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi – ha scelto Pomeriggio 5 come salotto per chiarire il gossip che lo ha coinvolto negli ultimi giorni. Nel programma condotto da Myrta Merlino, l’hair stylist ed ex concorrente del GF VIP ha affrontato la questione più discussa della settimana: la sua presunta riconciliazione con Belen Rodriguez, madre della sua bambina Luna Marì. 🔗anticipazionitv.it

Stefano e Belen, spuntano le chat: cosa sta succedendo tra i due ex - Stefano e Belen ancora insieme? Spuntano nuove chat tra De Martino e la Rodriguez: ecco cosa sta accadendo tra i due ex coniugi. 🔗cinezapping.com

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese, è ritorno di fiamma? Beccati insieme/ Gossip acceso: “Ritrovati” - I tre si divertono tra le giostre del parco tra sorrisi e risate come testimoniano le foto e sembra proprio che tra Belen Rodriguez ed Antonino Spinalbese è ritorno fiamma. Il magazine assicura ... 🔗ilsussidiario.net

Belen fa pace con il suo ex, ma niente ritorno di fiamma: ha un nuovo amore segreto e famoso - Belen Rodriguez sta vivendo un periodo florido: ha fatto pace con il suo ex storico (non è De Martino ... ma non c’è spazio per un ritorno di fiamma. In effetti, secondo quanto riportato dal ... 🔗donnapop.it