Beckham Leclerc e Pitt | i campioni che firmano il nuovo lusso tra moda e lifestyle

Beckham a Charles Leclerc sempre più campioni sportivi e star holliwoodiane legano la loro immagine e il loro stile ai grandi nomi della moda internazionale.La collezione di Hugo Boss con David BeckhamHugo Boss, importante casa di moda tedesca con sede a Metzingen e riconosciuta in tutto il mondo per il suo stile formale ed elegante, ha annunciato la collaborazione con David Beckham che per la stagione primaveraestate 2025 ha vestito i panni di direttore creativo firmando una speciale collezione, Beckham X BOSS, una linea di abbigliamento in perfetto equilibrio tra la maestria artigianale dell’azienda e il gusto identitario e la visione dell’ex calciatore. «Ho sempre amato la moda e la cura di look diversi e avere l’opportunità di collaborare con BOSS per la mia collezione è stata una grande esperienza. 🔗 Panorama.it - Beckham, Leclerc e Pitt: i campioni che firmano il nuovo lusso tra moda e lifestyle Daa Charlessempre piùsportivi e star holliwoodiane legano la loro immagine e il loro stile ai grandi nomi dellainternazionale.La collezione di Hugo Boss con DavidHugo Boss, importante casa ditedesca con sede a Metzingen e riconosciuta in tutto il mondo per il suo stile formale ed elegante, ha annunciato la collaborazione con Davidche per la stagione primaveraestate 2025 ha vestito i panni di direttore creativo firmando una speciale collezione,X BOSS, una linea di abbigliamento in perfetto equilibrio tra la maestria artigianale dell’azienda e il gusto identitario e la visione dell’ex calciatore. «Ho sempre amato lae la cura di look diversi e avere l’opportunità di collaborare con BOSS per la mia collezione è stata una grande esperienza. 🔗 Panorama.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

“Tatuaggi e il rischio tumore? Inchiostri certificati Ue e da Asl”, assicura il tatuatore dei campioni - Dalla Danimarca arriva uno studio che lancia l’allarme ma Alberto Marzari assicura: “Il materiale che viene usato non è mai dannoso per la pelle” Un allarme che arriva dalla Danimarca, ovvero che i tatuaggi possono essere pericolosi. Il timore è che possano alzare il rischio di tumori. Una paura che da qualche giorno ha gettato un po’ nel panico tante persone che hanno tatuaggi o che vorrebbero farli e che, dopo quanto si sta diffondendo, hanno più timori. 🔗cityrumors.it

Ben Affleck dopo JLo: il suo nuovo interesse è una ex di Brad Pitt - È ufficiale: Ben Affleck è di nuovo sulla piazza. Dopo la rottura – sobria ma definitiva – con JLo, l’attore premio Oscar sembrerebbe aver riacceso il radar sentimentale. E secondo fonti vicine all’attore, il suo nuovo interesse avrebbe tutte le carte in regola per risvegliare la fantasia hollywoodiana: è carismatica, pluripremiata e anche lei reduce da un matrimonio che ha fatto storia. Ben Affleck e la fascinazione per Angelina Jolie Tra Ben Affleck e Angelina Jolie non ci sono stati, almeno finora, flirt pubblici o dichiarazioni plateali. 🔗dilei.it

Nel box Ferrari è terminata la luna di miele, lo strappo di Leclerc: «Basta, vado per la mia strada» (CorSport) - Sul Corriere dello Sport Fulvio Solms svela un retroscena interno al box Ferrari. La Luna di miele tra Leclerc e Hamilton sembra essere terminata a Suzuka. Secondo Solms, Charles dopo Suzuka avrebbe detto: «Basta, vado per la mia strada», in riferimento alla strategia di sviluppo della monoposto. Leggi anche: Leclerc e il rapporto con Hamilton: «Anche i nostri cani vanno d’accordo» (La Stampa) Strappo di Leclerc con la Ferrari che pende dalle labbra di Hamilton Sul Corriere dello Sport: Nel brevissimo volgere di un mese la Ferrari è passata dall’ottimismo orgiastico di Piazza Castello al ... 🔗ilnapolista.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Beckham, Leclerc e Pitt: i campioni che firmano il nuovo lusso tra moda e lifestyle; Charles Leclerc, Lando Norris, Carlos Sainz (e Brad Pitt): il rinascimento social della Formula 1. 🔗Cosa riportano altre fonti

Beckham, Leclerc e Pitt: i campioni che firmano il nuovo lusso tra moda e lifestyle - Abbandonati i ruoli di brand ambassador e testimonial, campioni sportivi e star holliwoodiane diventano i nuovi creativi alla guida di speciali collezioni di moda. 🔗panorama.it