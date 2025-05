Beautiful Anticipazioni Americane | Eric scatenato più che mai per lui Brooke deve averla vinta!

Nelle puntate americane di Beautiful Eric è tornato in grande forma. Il patriarca della Forrester non si è limitato a dare preziosi consigli al figlio ma ha orchestrato un piano per convincere Ridge a tornare con Brooke.

Beautiful Anticipazioni Americane: Eric furioso con Ridge, ha sbagliato a lasciare Brooke! - Brooke non è sola a combattere la sua battaglia. Le anticipazioni americane di Beautiful ci rivelano che Eric ha preso le sue difese e ha accusato suo figlio di aver fatto un errore. Ridge si pentirà delle sue azioni e tornerà indietro sui suoi passi? Scopriamo insieme cosa sta succedendo negli episodi della Soap, presto in arrivo su Canale5. 🔗comingsoon.it

Beautiful Anticipazioni Americane: Ridge ed Eric rivendicano la Forrester. Carter cede ma la battaglia continua! - Nelle puntate americane di Beautiful, Ridge ed Eric hanno affrontato di nuovo Carter e stavolta i due hanno ottenuto un dietrofront da parte del Walton. Ma purtroppo non è tutto oro quello che luccica e una clausola renderà molto difficile la vita di tutti. Ma cosa sta succedendo negli episodi della Soap, presto in arrivo su Canale5? 🔗comingsoon.it

Beautiful, anticipazioni trame americane: problemi di salute per Eric Forrester? - Cosa ci riservano le puntate future Beautiful? La soap americana legata alle vicende dei Forrester – nonostante la sua lunga permanenza su Canale 5 – continua ogni giorno a conquistare moltissimi fans. Mentre in Italia a tenerci con il fiato sospeso in questi giorni sono le vicende di Steffy, costretta a fare i conti con la “minaccia Sheila”, i telespettatori d’oltreoceano stanno vivendo momenti di apprensione per le sorti di Eric Forrester. 🔗superguidatv.it

