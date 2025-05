Beach volley Sestini Mancinelli volano in main draw a Valencia In tabellone anche Andreatta Benzi

Beach volley, che si sta prendendo delle belle soddisfazioni nel primo scorcio di stagione. Stavolta è una coppia nuova, quella composta da Eleonora Sestini e Maria Rachele Mancinelli, a prendersi la soddisfazione di centrare la qualificazione al main draw del Future di Valencia.Nel primo match delle qualificazioni la coppia azzurra ha faticato non poco contro le francesi GiaouiArteil, che ha vinto il primo set 21-19. Le italiane hanno dominato il secondo parziale, prendendo il largo fin da subito e vincendo 21-14, poi in un tie break molto combattuto si sono imposte con il punteggio di 15-12, superando così il primo turno.Nel secondo turno, SestiniMancinelli hanno faticato molto meno contro le tedesche KlinkeSchwarz. La coppia azzurra ha letteralmente dominato il primo set, vincendo 21-12, poi nel secondo parziale ha rintuzzato il tentativo di rimonta delle rivali, chiudendo sul 21-18.

Beach volley, Gottardi/Scampoli vincono il derby a Yucatan e sono ai quarti! Azzurri ancora in corsa nel torneo maschile - Primo torneo del nuovo quadriennio del beach volley, nel Challenge di Yucatan, e subito un derby e una coppia azzurra ai quarti di finale nel torneo maschile. Le buone notizie riguardano anche gli uomini che piazzano due coppie agli ottavi di finale, entrambe attese da sfide sulla carta molto complicate. Tra le donne la prima impresa della nottata italiana è stata compiuta da Orsi Toth/Bianchi che, nei sedicesimi di finale, hanno sconfitto 2-1 le favorite cinesi Wang/Xia. 🔗oasport.it

Beach volley, anche Maccarese sarà protagonista dei grandi appuntamenti estivi del 2025 - La Federazione Italiana Pallavolo ha reso note le sedi e le date che ospiteranno i numerosi appuntamenti dei Campionati Italiani Assoluti e dei Campionati Italiani Giovanili di beach volley. Dopo aver ufficializzato a dicembre scorso le quattro tappe “Gold” Fonzies di Caorle, Montesilvano, Marina... 🔗romatoday.it

Beach volley, azzurri tutti avanti a Yucatan! Gottardi/Scampoli già agli ottavi di finale - Tutte le quattro coppie azzurre presenti nel tabellone principale del Challenge di Yucatan hanno vinto almeno un incontro nel girone preliminare e dunque avanzano alla fase ad eliminazione diretta.Valentina Gottardi e Claudia Scampoli hanno vinto la loro pool e dunque avanzano direttamente agli ottavi (dove potrebbe disputarsi un derby tutto italiano), mentre Orsi Toth/Bianchi tra le donne e Cottafava/Dal Corso e Ranghieri/Alfieri tra gli uomini dovranno passare dal primo turno ad eliminazione diretta. 🔗oasport.it

