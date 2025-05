Beach soccer l’Italia sogna in grande ai Mondiali C’è il Brasile nel girone

l’Italia vuole essere grande protagonista ai Mondiali di Beach soccer, che scattano oggi nella splendida cornice delle Seychelles. Dopo aver perso la finale dello scorso anno contro il Brasile per 6-4 (proprio come successe nel 2008), gli azzurri cercheranno di fare la differenza sulla sabbia di Victoria, dove esordiranno venerdì 2 maggio fronteggiando l’Oman.I ragazzi del CT Emiliano Del Duca sono stati inseriti in un gruppo impegnativo: l’Oman è un avversario complicato e molto ben organizzato, poi i Campioni d’Europa saranno impegnati nella rivincita contro il Brasile e in chiusura se la dovranno vedere contro El Salvador, sulla carta la rivale più abbordabile. Le prime due classificate si qualificheranno ai quarti di finale, dove la nostra Nazionale incrocerebbe il gruppo C con Spagna, Senegal, Cile e Tahiti (le vincenti affronteranno le seconde). 🔗 Oasport.it - Beach soccer, l’Italia sogna in grande ai Mondiali. C’è il Brasile nel girone vuole essereprotagonista aidi, che scattano oggi nella splendida cornice delle Seychelles. Dopo aver perso la finale dello scorso anno contro ilper 6-4 (proprio come successe nel 2008), gli azzurri cercheranno di fare la differenza sulla sabbia di Victoria, dove esordiranno venerdì 2 maggio fronteggiando l’Oman.I ragazzi del CT Emiliano Del Duca sono stati inseriti in un gruppo impegnativo: l’Oman è un avversario complicato e molto ben organizzato, poi i Campioni d’Europa saranno impegnati nella rivincita contro ile in chiusura se la dovranno vedere contro El Salvador, sulla carta la rivale più abbordabile. Le prime due classificate si qualificheranno ai quarti di finale, dove la nostra Nazionale incrocerebbe il gruppo C con Spagna, Senegal, Cile e Tahiti (le vincenti affronteranno le seconde). 🔗 Oasport.it

Beach soccer, sorteggiati i gironi del Mondiale: l'Italia sfiderà Brasile, Oman ed El Salvador - Sono stati sorteggiati oggi i gironi dei Mondiale di beach soccer, in scena a partire dal primo maggio 2025 nelle Seychelles. L'Italia, che arriva alla rassegna iridata da vicecampione, è stata inserita nel Gruppo D insieme al Brasile, campione del mondo in carica, Oman ed El Salvador. L'esordio degli azzurri è in programma per venerdì 2 contro l'Oman, con la partita che inizierà alle 17:00 italiane.

Beach soccer, Mondiali 2025: l'Italia si prepara all'esordio con l'Oman - Tutto pronto per i Mondiali di beach soccer 2025. Da domani, giovedì 1 maggio, via alla rassegna iridata in scena alle Seychelles (prima volta in Africa in 13 edizioni). Il match inaugurale sarà quello fra Guatemala e Giappone. Venerdì 2 maggio sarà la volta dell'Italia, che affronterà all'esordio l0Oman, avversario sulla carta più debole degli azzurri ma da non sottovalutare. La partita, alle ore 13, sarà trasmessa in diretta su RaiSport.

