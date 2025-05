Bcc Treviglio via libera dai soci alla fusione con Carate | la palla passa in Brianza

Treviglio. La fumata bianca è ora davvero vicina. I soci della Bcc Treviglio hanno detto sì al progetto di fusione con la Bcc Carate. La votazione nella mattina di giovedì 1° maggio durante l’assemblea dei soci della Cassa Rurale: dei 1.974 partecipanti solamente 5 hanno votato contro la fusione.Il prossimo 4 maggio è in programma l’assemblea dei soci della Bcc Carate che, a meno di sorprese, chiuderà l’iter autorizzativo del progetto.Nella prima parte dell’assemblea al Palafacchetti è stato approvato all’unanimità il bilancio d’esercito 2024, chiuso con un utile di 19,58 milioni di euro. L'assemblea dei soci della Bcc Treviglio nella mattina di giovedì 1° maggio al Palafacchetti La nuova banca si chiamerà Bcc Carate e Treviglio e avrà 7 consiglieri – tra cui il presidente – espressione della Carate e 6 consiglieri della Treviglio. 🔗 Bergamonews.it - Bcc Treviglio, via libera dai soci alla fusione con Carate: la palla passa in Brianza . La fumata bianca è ora davvero vicina. Idella Bcchanno detto sì al progetto dicon la Bcc. La votazione nella mattina di giovedì 1° maggio durante l’assemblea deidella Cassa Rurale: dei 1.974 partecipanti solamente 5 hanno votato contro la.Il prossimo 4 maggio è in programma l’assemblea deidella Bccche, a meno di sorprese, chiuderà l’iter autorizzativo del progetto.Nella prima parte dell’assemblea al Palafacchetti è stato approvato all’unanimità il bilancio d’esercito 2024, chiuso con un utile di 19,58 milioni di euro. L'assemblea deidella Bccnella mattina di giovedì 1° maggio al Palafacchetti La nuova banca si chiamerà Bcce avrà 7 consiglieri – tra cui il presidente – espressione dellae 6 consiglieri della. 🔗 Bergamonews.it

