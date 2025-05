Battiston di nuovo in Friuli per presentare Storia di una notte

Battiston presenta il film Storia di una notte di Paolo Costella: sarà ospite al Visionario di Udine al termine della proiezione delle ore 16.40 e prima di quella delle 18.30, a Cinemazero di Pordenone al termine dello spettacolo delle 19.00. Il film. 🔗 Udinetoday.it - Battiston di nuovo in Friuli per presentare "Storia di una notte" Domenica 4 maggio, l’attore Giuseppepresenta il filmdi unadi Paolo Costella: sarà ospite al Visionario di Udine al termine della proiezione delle ore 16.40 e prima di quella delle 18.30, a Cinemazero di Pordenone al termine dello spettacolo delle 19.00. Il film. 🔗 Udinetoday.it

