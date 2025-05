Battiston a Cinemazero per presentare Storia di una notte

Battiston presenta il film Storia di una notte di Paolo Costella: sarà ospite al Visionario di Udine al termine della proiezione delle ore 16.40 e prima di quella delle 18.30, a Cinemazero di Pordenone al termine dello spettacolo delle 19.00. Il film. 🔗 Pordenonetoday.it - Battiston a Cinemazero per presentare "Storia di una notte" Domenica 4 maggio, l’attore Giuseppepresenta il filmdi unadi Paolo Costella: sarà ospite al Visionario di Udine al termine della proiezione delle ore 16.40 e prima di quella delle 18.30, adi Pordenone al termine dello spettacolo delle 19.00. Il film. 🔗 Pordenonetoday.it

Su questo argomento da altre fonti

Battiston di nuovo in Friuli per presentare "Storia di una notte" - Domenica 4 maggio, l’attore Giuseppe Battiston presenta il film Storia di una notte di Paolo Costella: sarà ospite al Visionario di Udine al termine della proiezione delle ore 16.40 e prima di quella delle 18.30, a Cinemazero di Pordenone al termine dello spettacolo delle 19.00. Il film... 🔗udinetoday.it

Anna Foglietta e Giuseppe Battiston protagonisti di "Storia di una notte" - Il regista Paolo Costella : "Una storia che racconta le reazioni umane di fronte alle dure prove della vita" 🔗quotidiano.net

Giuseppe Battiston domenica 4 maggio presenta il film Storia di una notte - Domenica 4 maggio, l’attore Giuseppe Battiston presenta il film Storia di una notte di Paolo Costella: sarà ospite al Visionario di Udine al termine della proiezione delle ore 16.40 e prima di quella delle 18.30, a Cinemazero di Pordenone al termine dello spettacolo delle 19.00. Il film racconta la storia di Piero ed Elisabetta, una coppia che si è riconosciuta e amata fin da subito, riuscendo a costruire una famiglia unita e felice. 🔗udine20.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Battiston di nuovo in Friuli per presentare Storia di una notte, 4 maggio 2025; Battiston a Pordenone: quando e dove presenta la sua commedia su chi ha lasciato tutto per vivere in campagna; Battiston di nuovo in Friuli per presentare Storia di una notte. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Giuseppe Battiston domenica 4 maggio presenta il film Storia di una notte - Domenica 4 maggio, l’attore Giuseppe Battiston presenta il film Storia di una notte di Paolo Costella: sarà ospite al Visionario di Udine al termine della proiezione delle ore 16.40 e prima di ... 🔗udine20.it

Storia di una notte, Anna Foglietta e Giuseppe Battiston nel trailer del film di Paolo Costella - Presentato alla Festa del Cinema di Roma 2024 nella sezione Grand Public, Storia di una notte di Paolo Costella è il delicato e toccante racconto di una notte cruciale per una famiglia che rischia di ... 🔗ciakmagazine.it