Batterie del futuro | addio ricariche ecco quelle nucleari che durano 30 anni

Si potrebbe dire che connettività, mobilità e basso impatto ambientale plasmeranno il futuro tecnologico. Questi obiettivi saranno raggiungibili se saremo capaci di produrre Batterie sempre più efficienti, a lunga durata e riciclabili. Già oggi questi dispositivi rappresentano la pietra angolare della moderna tecnica, più del petrolio, della manodopera e della stessa intelligenza artificiale. Infatti, dai cellulari ai computer, dalle auto elettriche alle biciclette, dai droni agli aerei sperimentali, non c'è mezzo di comunicazione o trasporto che non dipenda interamente dalle Batterie. Dei molti tipi possibili, è soprattutto su quelle agli ioni di litio che stiamo facendo affidamento, anche se il loro uso porta con sé innumerevoli problemi. C'è prima di tutto quello della durata, visto che si degradano nel tempo e perdono capacità dopo 500-1.

Batterie del futuro: addio ricariche, ecco quelle nucleari che durano 30 anni - Dai rifiuti radioattivi nascono le batterie che potrebbero alimentare dispositivi per decenni senza mai ricaricarsi. Sicure, longeve e riciclabili: rivoluzioneranno davvero il nostro modo di vivere, m ... 🔗panorama.it

Ricarica al 90% in 18 minuti? Cosa sappiamo sulle novità delle batterie allo stato solido della startup Factorial (finanziata da Stellantis) - Una startup sta realizzando le future batterie allo stato solido per la flotta di Stellantis e non solo. Tutti i dettagli sulle tecnologie di Factorial ... 🔗startupitalia.eu

Stellantis accelera sulle batterie allo stato solido: ricarica al 90% in 18 minuti. Entro il 2026 il debutto su strada - Un risultato ottenuto grazie alla collaborazione con l’americana Factorial Energy, che apre la strada alla produzione e all’integrazione su veicoli reali. La prima applicazione dimostrativa è attesa e ... 🔗milanofinanza.it