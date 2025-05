Batman Confidential vol 1 rinnovare le origini del Cavaliere Oscuro

Batman sembra schiacciare il miliardario vigilante di Gotham. Questo momento di umana fragilità stride con l’idea che si ha del Cavaliere Oscuro, granitico nella sua crociata senza fine per le strade violente della metropoli che ha giurato di proteggere. Eppure, quando in Batman Confidential compare questa tavola, non possiamo fare a meno di percepire una straziante umanità dietro questa sua inconsueta fragilità.Forse perché Batman Confidential non ci porta nella vita di un Batman rodato e padrone delle strade di Gotham, ma lo ritrae nei primi istanti della sua missione personale. Non una prima volta, considerato come il mito del Crociato di Gotham sia ricco di racconti delle sue prime imprese, come ci ricordano Batman: Anno Uno o Il Lungo Halloween. 🔗 Screenworld.it - Batman Confidential vol. 1, rinnovare le origini del Cavaliere Oscuro Non posso farcela, AlfredQuando un affranto Bruce Wayne pronuncia queste parole, il peso della tuta disembra schiacciare il miliardario vigilante di Gotham. Questo momento di umana fragilità stride con l’idea che si ha del, granitico nella sua crociata senza fine per le strade violente della metropoli che ha giurato di proteggere. Eppure, quando incompare questa tavola, non possiamo fare a meno di percepire una straziante umanità dietro questa sua inconsueta fragilità.Forse perchénon ci porta nella vita di unrodato e padrone delle strade di Gotham, ma lo ritrae nei primi istanti della sua missione personale. Non una prima volta, considerato come il mito del Crociato di Gotham sia ricco di racconti delle sue prime imprese, come ci ricordano: Anno Uno o Il Lungo Halloween. 🔗 Screenworld.it

Ne parlano su altre fonti

Addio a Val Kilmer, la star di Top Gun e Batman Forever - Val Kilmer ci ha lasciato ieri sera, martedì 1 aprile, a causa di una polmonite. Ad annunciarlo al New York Times è la figlia Mercedes. Nato il 31 dicembre 1959 a Los Angeles, California, Kilmer era diventato famoso negli anni Ottanta e Novanta, grazie a ruoli iconici in film come Top Gun (1986), dove interpretò il pilota Maverick, Tom Iceman Kazanski, e Batman Forever (1995), in cui interpretò Bruce Wayne/Batman. 🔗corrieretoscano.it

Batman: la raccolta Il Cavaliere Oscuro - La trilogia 4K Ultra-HD + Blu-ray è in sconto su Amazon - Su Amazon potete attualmente trovare, in offerta, la raccolta dei film di Christopher Nolan Il Cavaliere Oscuro - La trilogia 4K Ultra-HD + Blu-ray. La raccolta Il Cavaliere Oscuro - La trilogia 4K Ultra-HD + Blu-ray è in offerta su Amazon. Sul sito, mentre stiamo scrivendo questo articolo di segnalazione, potete trovarla a 42,79€ con uno sconto del 13% sul prezzo mediano indicato (49,00€). I dettagli relativi al film in questione sono disponibili passando dal box seguente, o . 🔗movieplayer.it

Batman: il set LEGO della Batmobile, dai film di Nolan, è in offerta su Amazon - Se avete apprezzato il particolare design di Batman, nei film di Christopher Nolan, vi segnaliamo che il set LEGO della Batmobile Tumbler è attualmente in sconto su Amazon. Su Amazon il set LEGO della Batmobile Tumbler di Batman è attualmente in offerta. Sul sito, mentre stiamo scrivendo questo articolo di segnalazione, potete trovarlo a 50,39€ con uno sconto del 5% sul prezzo più basso degli ultimi 30gg indicato (55,00€) e del 16% sul prezzo consigliato indicato (59,99€). 🔗movieplayer.it

Se ne parla anche su altri siti

I fumetti DC Comics annunciati da Panini per marzo 2025; Zipaki: tutte le uscite in digitale di marzo 2025 e la collaborazione con Sprea; Batman Confidential vol. 1, rinnovare le origini del Cavaliere Oscuro; Tutti i nuovi fumetti di Batman in uscita nel 2025 da Panini DC Italia [AGGIORNAMENTO APRILE]. 🔗Approfondimenti da altre fonti