Bastoni | Potevamo vincere ma con queste squadre il pari va bene

Bastoni è tornato in campo dopo la squalifica con la Roma e in Barcellona-Inter ha collezionato la sua presenza numero 250 in nerazzurro. Ne ha parlato su Inter TV.TRAGUARDO – Per Alessandro Bastoni 250 presenze in una partitissima come Barcellona-Inter: «È stata bella, è stata divertente. Ci sono state tante occasioni da una parte e dall'altra, c'è da riconoscere il valore dei giocatori del Barcellona che hanno un talento incredibile. Però abbiamo difeso bene e solidi: sono orgoglioso della squadra. Sicuramente era importante, sapevamo che era una semifinale di Champions League e non capita tutti gli anni. C'è un po' di rammarico perché eravamo in vantaggio 0-2 e 2-3: Potevamo vincere, ma ci sta il pari. Sono sicuro che i nostri tifosi ci daranno una mano, non vediamo l'ora che arrivi martedì.

