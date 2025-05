Bastoni e Darmian festeggiano a Barcellona | tagliato traguardo con l’Inter!

Bastoni e Matteo Darmian raggiungono un importante traguardo con la maglia dell’Inter. A Barcellona i due difensori scrivono la loro storia nerazzurra.INDIMENTICABILE – Barcellona-Inter è una di quelle gare destinate ad entrare nella storia nerazzurra. Dopo tre sconfitte consecutive e nel momento più delicato e complicato della sua stagione, la squadra di Simone Inzaghi si presenta davanti ai giganti di Hans-Dieter Flick con carattere e coraggio da vendere. Il 3-3 finale, dopo essere passati per due volte in vantaggio, rappresenta un bottino ghiottissimo in vista della semifinale di ritorno, che i nerazzurri giocheranno nel fortino di San Siro. Per Alessandro Bastoni e Matteo Darmian più di tutti, però, la sfida d’andata in casa del Barcellona assume un sapore davvero particolare. 🔗 Inter-news.it - Bastoni e Darmian, festeggiano a Barcellona: tagliato traguardo con l’Inter! Alessandroe Matteoraggiungono un importantecon la maglia del. Ai due difensori scrivono la loro storia nerazzurra.INDIMENTICABILE –-Inter è una di quelle gare destinate ad entrare nella storia nerazzurra. Dopo tre sconfitte consecutive e nel momento più delicato e complicato della sua stagione, la squadra di Simone Inzaghi si presenta davanti ai giganti di Hans-Dieter Flick con carattere e coraggio da vendere. Il 3-3 finale, dopo essere passati per due volte in vantaggio, rappresenta un bottino ghiottissimo in vista della semifinale di ritorno, che i nerazzurri giocheranno nel fortino di San Siro. Per Alessandroe Matteopiù di tutti, però, la sfida d’andata in casa delassume un sapore davvero particolare. 🔗 Inter-news.it

Moviola Inter Fiorentina, per il CorSport La Penna è gravemente insufficiente: «Nettamente fuori la palla sul cross di Bastoni. Rigore di Darmian? Al limite, ma…» - di RedazioneMoviola Inter Fiorentina, per il CorSport La Penna è gravemente insufficiente: il voto in pagella all’arbitro di ieri sera a San Siro Anche il Corriere dello Sport ha fornito la propria moviola sugli episodi arbitrali di Inter Fiorentina. Il quotidiano è severo con l’arbitro La Penna, al quale è stato dato un 5 in pagella. MOVIOLA INTER FIORENTINA – «Serataccia per La Penna e i suoi assistenti, in particolare Scatragli. 🔗internews24.com

Darmian: «Tre sconfitte pesati. Obiettivo recupero prima del Barcellona» - Darmian dopo la sconfitta dell’Inter in casa contro la Roma, su Inter TV ha provato ad analizzare la sconfitta concentrandosi sulla prossima sfida di Champions League. BRUTTA CADUTA – Matteo Darmian dopo la sconfitta dell’Inter contro il Barcellona ha parlato così: «Abbiamo perso tre partite e ci dispiace perché ci siamo arrivati a giocare. Sono state tre sconfitte pesanti, contro il Barcellona sarà difficile quanto affascinante. 🔗inter-news.it

Darmian a Inter TV: «Sconfitte difficili da accettare. Con il Barcellona faremo questo» - di RedazioneDarmian ha parlato a Inter TV della gara tra Inter e Roma persa dai nerazzurri: il commento nel post partita Darmian ha analizzato a Inter TV la sconfitta dei nerazzurri contro la Roma, terza partita di fila persa dall’Inter. IL KO – «Cosa è successo? Dispiace perché abbiamo perso tre partite e perché siamo arrivati a giocarci tanto in questo momento della stagione. Non dobbiamo mollare: nonostante le sconfitte, ci giochiamo ancora tanto. 🔗internews24.com

Inter, le parole di Dumfries e Bastoni - Visualizzazioni: 31 I due difensori dell’Inter, Alessandro Bastoni e Denzel Dumfries, hanno commentato il pareggio nella semifinale d’andata contro il Barcellona. Denzel Dumfries e Alessandro Bastoni ... 🔗calciostyle.it

CdS - Bastoni sta bene, straordinari per Darmian: Pavard eventuale soluzione a destra - Sospiro di sollievo in casa Inter: Bastoni sta bene ... E allora uno come Darmian, da poco di nuovo a disposizione, è chiamato a un lavoro extra visto il ko di Dumfries. L'ex United - come ... 🔗msn.com

Bastoni sta bene, straordinari per Darmian: Pavard eventuale soluzione a destra - Alessandro Bastoni c'è. Buone notizie per l'Inter di Simone Inzaghi che recupera il difensore in vista dell'andata dei quarti di finale contro il Bayern Monaco. Il titolarissimo nerazzurro ... 🔗informazione.it