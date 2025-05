Basta accontentarsi di questa misera idea di lavoro | il videomessaggio di Conte per i quattro sì al referendum

Conte, ha pubblicato un videomessaggio sui propri canali social, nel giorno della Festa dei lavoratori, per ribadire i quattro sì del M5s ai quesiti del referendum dell'8 e 9 giugno sul lavoro. "Basta acContentarsi di questa misera idea di lavoro" ha detto Conte, dopo aver elencato la precarietà, gli stipendi da fame e la scarsa sicurezza sul lavoro del nostro Paese.L'articolo "Basta acContentarsi di questa misera idea di lavoro": il videomessaggio di Conte per i quattro sì al referendum proviene da Il Fatto Quotidiano.

Basta retorica guerresca! L’idea per cui la pace si fa armandosi ha semplicemente del ridicolo - di Sara Gandini e Paolo Bartolini “La pace attraverso la forza” dice Von der Leyen, chiedendo di spendere per difenderci. E in effetti la parola chiave è questa: spendere. E ribadisce: dobbiamo utilizzare ogni singola leva finanziaria a nostra disposizione per rafforzare e accelerare la nostra produzione di difesa. È chiaro che dietro queste scelte ci sono pressioni dell’industria e dei centri finanziari, del resto l’idea secondo cui la pace si farebbe armandosi ha semplicemente del ridicolo, se non fossero i cittadini a pagarne pesantemente le conseguenze. 🔗ilfattoquotidiano.it

