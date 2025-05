Basket l’Olympiakos batte il Real in gara-4 e vola alle Final Four di Eurolega

l'Olympiakos è la seconda squadra, dopo il Fenerbahce, a qualificarsi alle Final Four di Eurolega 2025. I greci hanno vinto 84-86 una combattuta partita contro il Real Madrid che, nei secondi Finali, ha avuto addirittura la palla per allungare la serie. La squadra del Pireo, che ha concluso la regular season al primo posto, affronterà la vincente della sfida tra Monaco e Barcellona, che disputeranno domani gara-4.Gli spagnoli partono forte nel primo quarto e, spinti dal pubblico di casa, acquisiscono subito un vantaggio di 4 punti. I greci pareggiano con Moustapha Fall ma il Real, grazie ad una solida difesa, riesce nuovamente ad allungare. La tripla di Mario Hezonja ed i punti di Bruno Fernando garantiscono il massimo vantaggio di 8 punti ai blancos che però subiscono nel Finale di frazione, chiusa in vantaggio 21-16.

