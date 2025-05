Basket i Baskers Forlimpopoli piegano Jesi e approdano in semifinale playoff

piegano con un perentorio 2-0 la resistenza della Taurus Jesi ed approdano in semifinale (date 10, 14 ed eventuale 17 maggio) dove gli uomini cdi coach Tumidei affronteranno la forte Porto S.Elpidio.Surico.

Playoff Basket: I Baskérs Forlimpopoli sfidano il Taurus Jesi al PalaDimensioneVending - Al termine di una lunga regular season, conclusa con un incredibile ruolino di marcia di 26 vittorie in altrettante gare, stasera iniziano i playoff per i Baskérs Forlimpopoli che, alle 19.30, ospitano al PalaDimensioneVending il Taurus Jesi. La squadra marchigiana, che ha chiuso ottava a causa di tre ko consecutivi nelle ultime tre uscite, ha le carte in regola per creare qualche grattacapo alla truppa allenata da coach Alessandro Tumidei: Gediminas Zalalis è un lungo bidimensionale con il vizio di fare canestro (miglior marcatore della prima fase con oltre 21 punti a gara), mentre sugli ... 🔗sport.quotidiano.net

Basket serie c. Baskérs, stasera vietato distrarsi a Castel Guelfo - Sfida non semplice per i Baskérs Forlimpopoli che, stasera alle 18.30, saranno di scena sul parquet del PalaMarchetti per affrontare il Guelfo Basket in una sfida da non sottovalutare. Gli emiliani, infatti, pur navigando nelle zone basse della classifica, sono reduci da tre successi consecutivi e a provano ad avvicinare la salvezza. Il quintetto è di tutto rispetto: l’ex di giornata è il play Lorenzo Benedetti, mentre sugli esterni Naldi (quasi 15 punti di media) e il nuovo arrivato Reiner portano talento e imprevedibilità, che si aggiungono alla bidimensionalità di giocatori come Bergami, ... 🔗sport.quotidiano.net

Basket C: sfida quasi proibitiva in casa della capolista Forlimpopoli. Il Guelfo di Agresti cerca il blitz - Il Guelfo è atteso dalla partita più difficile dell’anno, questo pomeriggio alle 18 i gialloblù giocheranno al PalaMarchetti con il Baskers Forlimpopoli. I romagnoli arrivano in viale 2 giugno con 18 vittorie in altrettante partite, sono a punteggio pieno e veleggiano verso il primo posto al termine della regular season. Un incredibile percorso netto, nessuna macchia nell’intero campionato a testimonianza di un gruppo che ha pochi punti deboli e va in campo spazzando via gli avversari. 🔗sport.quotidiano.net

