Basket femminile scatta la finale scudetto tra Schio e Reyer Venezia Chi salirà sul tetto d’Italia?

finale scudetto per la Serie A1 di Basket femminile 2025! Domani sera alle ore 20:30 al PalaRomare di Schio (Vicenza) andrà in scena il primo atto della serie al meglio delle cinque partite che assegna il titolo di campione d’Italia tra la Famila Wuber Schio e l’Umana Reyer Venezia.Da un lato le scledensi che puntano a riappropriarsi del titolo ‘scippato’ nel 2024 proprio dalle lagunari, con la Famila Wuber che si è ‘riscattata’ parzialmente vincendo la Coppa Italia a febbraio 2025 a danno proprio della Reyer. Coach Dikaioulakosm punterà sicuramente sulle sue giocatrici più esperte e talentuose, a cominciare dalla capitana Giorgia Sottana (508 presenze in Serie A1 per la veterana). Pronte ad armare il braccio da qualsiasi posizione Dorka Juhasz e l’ex Virtus Bologna Ivana Dojkic, con Olbis Andre’ che osserverà il pitturato alternandosi con Martina Bestagno. 🔗 Oasport.it - Basket femminile, scatta la finale scudetto tra Schio e Reyer Venezia. Chi salirà sul tetto d’Italia? Mancano meno di 24 ore al via dellaper la Serie A1 di2025! Domani sera alle ore 20:30 al PalaRomare di(Vicenza) andrà in scena il primo atto della serie al meglio delle cinque partite che assegna il titolo di campionetra la Famila Wubere l’Umana.Da un lato le scledensi che puntano a riappropriarsi del titolo ‘scippato’ nel 2024 proprio dalle lagunari, con la Famila Wuber che si è ‘rita’ parzialmente vincendo la Coppa Italia a febbraio 2025 a danno proprio della. Coach Dikaioulakosm punterà sicuramente sulle sue giocatrici più esperte e talentuose, a cominciare dalla capitana Giorgia Sottana (508 presenze in Serie A1 per la veterana). Pronte ad armare il braccio da qualsiasi posizione Dorka Juhasz e l’ex Virtus Bologna Ivana Dojkic, con Olbis Andre’ che osserverà il pitturato alternandosi con Martina Bestagno. 🔗 Oasport.it

Basket femminile: la Polisportiva Bozzano si prepara al rush finale - BRINDISI - La Polisportiva Bozzano Brindisi, unica realtà cittadina del basket femminile, mostra risultati promettenti in questa fase cruciale della stagione, preparandosi ad affrontare il rush finale per raggiungere gli obiettivi prefissati alla vigilia. Le squadre Under 15 e Under 14 stanno...

Basket femminile, Schio raggiunge Venezia in finale di Coppa Italia. Campobasso crolla nell'ultimo quarto - La finale della Coppa Italia 2025 di basket femminile sarà tra la Reyer Venezia e il Famila Wuber Schio per il terzo anno consecutivo. Finora ha sempre vinto Schio, che ha raggiunto Venezia nell'ultimo atto dopo aver battuto in semifinale La Molisana Magnolia Campobasso con il punteggio di 82-73 al termine di una partita che si è decisa nell'ultimo quarto. Per Schio grandissima prestazione di Ivana Dojkic, che ha messo a referto 22 punti.

