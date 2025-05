Basket Andrea Costa e Virtus in affanno E si ritorna a parlare di fusione

Già nel 2020 sotto bandiera biancorossa si era vista una storia lunga 25 anni in A2 ricominciare dalla serie B. I tempi duri del Covid, in cui c'era ancora Gianni Zappi che dichiarò, proprio al Carlino l'urgenza di "fare un piccolo passo indietro e tornare a lavorare sul settore giovanile, salvando il nome".E oggi la nuova cordata di imprenditori che si dice pronta ad acquistare la squadra perché il nome non si perda, "disposti anche a ricominciare dalla Serie C", ascoltando i tifosi, e pensando a un taglio netto per ricominciare.

Riflettori Andrea Costa e Virtus, esame verità - La terza partita in una settimana per fare filotto, per continuare il momento positivo. La Virtus Imola sarà in campo a Fidenza (palla a due ore 18), l’obiettivo è quello di centrare la quarta vittoria consecutiva dopo aver messo al tappeto Casale Monferrato, Piacenza e Vicenza. Il volume del campionato si sta alzando sempre di più, i gialloneri dovranno essere pronti ad una partita bella tosta, la formazione fidentina ha due punti in più rispetto a Masciarelli e compagni. 🔗sport.quotidiano.net

Basket B Nazionale: buon secondo quarto per i biancorossi dopo una brutta partenza. Nel finale punto a punto però la Rucker San Vendemiano ha la meglio. L’Andrea Costa sbatte contro l’ex Preti: terzo ko di fila - ANDREA COSTA 79 SAN VENDEMIANO 81 UP ANDREA COSTA IMOLA: Fazzi 1, Pavani, Benintendi ne, Toniato 9, Filippini 2, Klanjscek 18, Chiappelli 12, Martini 8, Raucci 11, Sanguinetti 11, Zedda 7. All. Vecchi. RUCKER SAN VENDEMIANO: Tassinari 8, Zacchigna 3, Antelli 4, Tadiotto 4, Oxilia 11, Gluditis 23, Fabiani 2, Dalla Cia ne, Preti 26, Cacace ne, Donda. All. Aniello. Arbitri: Spinelli e Fusari. 🔗sport.quotidiano.net

Basket serie B Nazionale: ore 18 a Fidenza. La fiducia del tecnico. Andrea Costa a Fidenza. Tocca a coach Vecchi - Fu contro Fidenza, a fine settembre al PalaRuggi, la prima in campionato di Matteo Angori. E sarà contro Fidenza, ma questa volta in trasferta, il debutto in biancorosso di Federico Vecchi (palla a due alle 18, arbitri Suriano e Pulina). Se poi dovesse terminare con lo stesso esito (vittoria imolese, allora senza troppe difficoltà) lo dirà il campo sul quale il coach bolognese torna dopo aver assistito dall’esterno all’ultima gara dell’Up e dopo aver preso in mano questa settimana le redini di un gruppo chiamato a ritrovare fiducia, brillantezza e, di conseguenza, anche vittorie. 🔗sport.quotidiano.net

Basket, Andrea Costa e Virtus in affanno. E si ritorna a parlare di fusione - La società biancorossa in vendita, e il presidente della Neupharma cede le sue quote agli altri dirigenti. Il mondo della pallacanestro davanti a un’altra doppia sfida, si affacciano le prime cordate ... 🔗ilrestodelcarlino.it

Virtus Imola e Andrea Costa: Ultima Giornata Decisiva per il Play In - Virtus Imola e Andrea Costa si giocano l'accesso al play in nell'ultima giornata di campionato. Sfide cruciali in vista. 🔗msn.com

Serie B, Ravenna festeggia l’accesso ai play-in: stagione finita per Virtus e Andrea Costa Imola sconfitte a Capo d’Orlando e Lumezzane - Giornata amara per le squadre romagnole impegnate del girone A di Serie B. Tre sconfitte su tre in trasferta per Blacks Faenza, Virtus Imola e Up ... 🔗corriereromagna.it