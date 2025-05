Baresi da brividi | Il Milan è stata una salvezza Ho avuto tanta fortuna ma …

Franco, vice presidente onorario del, ha rilasciato una lunga ed interessante intervista sul suo passato in rossonero

Inzaghi si calma e ammette: “Non è stata una bella scena”. Niente Milan per Lautaro - L’Inter rischia grosso nel finale, con Inzaghi furioso contro l’arbitro: le parole del tecnico in conferenza dopo la vittoria con l’Udinese Simone Inzaghi come sempre frenetico a bordocampo e che esplode nel recupero, con l’Inter che rischia di compromettere una vittoria che sembrava in cassaforte. Simone Inzaghi (LaPresse) – Calciomercato.itL’allenatore piacentino spiega in conferenza le plateali proteste contro Chiffi al termine del match con l’Udinese: “Mi sono arrabbiato molto su Correa, c’era fallo e da lì è scaturito poi l’angolo dove abbiamo rischiato di prendere il 2-2 da Solet. 🔗calciomercato.it

Thomas Helveg: “La chiamata del Milan è stata una gioia immensa!” - I racconti di Thomas Helveg a La Gazzetta dello Sport Thomas Helveg, ex di Udinese e Milan, è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport. Il giocatore danese ha parlato tanto dei ricordi legati a queste due squadre ma si è anche soffermato su alcuni temi attuali. Per quanto riguarda il passato racconta invece del suo arrivo sia in bianconero sia in rossonero e del suo rapporto con Bierhoff e Zaccheroni. 🔗glieroidelcalcio.com

Milan, Baresi ricorda Pizzul: “La voce più bella dello sport italiano” - Franco Baresi, ex capitano del Milan, ha voluto rendere omaggio a Bruno Pizzul, storico telecronista sportivo scomparso ieri 🔗pianetamilan.it

F. Baresi: "Il Milan ha giocato alla pari con l'lnter". Poi avvisa i cugini: "C'è positività per il ritorno" - "Il derby è stata una bella partita ... Così, la leggenda del Milan oggi vice presidente onorario, Franco Baresi, ha commentato a Rai Sport la gara d'andata di semifinale di Coppa Italia ... 🔗msn.com

Baresi analizza la stagione del Milan: «Dobbiamo ricordarci chi rappresentiamo, anche quest’anno è successo questo» - Baresi analizza la stagione del Milan: «Dobbiamo ricordarci chi rappresentiamo, anche quest’anno è successo questo». Le sue recenti dichiarazioni Allo stadio San Siro è andata in scena mercoledì sera ... 🔗milannews24.com

Baresi: "Dobbiamo pensare chi rappresentiamo e chi siamo. Derby? Riusciamo sempre a crear problemi all'Inter, c'è speranza per il ritorno" - "Il derby è stata una bella partita, equilibrata. Il Milan ha fatto una buona gara, compatta, con sacrificio: peccato non aver vinto, ma rispettiamo l'Inter. Cercheremo di qualificarci al ritorno". 🔗milannews.it