Barcellona polemiche per le bende dei calciatori | di cosa si tratta

Ilgiornale.it - Barcellona, polemiche per le bende dei calciatori: di cosa si tratta Lamine Yamal e altri compagni del Barça hanno affrontato l'Inter con una vistosa fasciatura a mani e polsi: cerchiamo di scoprire perché 🔗 Ilgiornale.it

La reazione dei calciatori del Barcellona ai sospetti sulle bende ai polsi: lasciano parlare le immagini - L'ex medico del Real Madrid, Mihic, ha fatto affermazioni controverse sull'uso delle fasciature da parte dei catalani. La replica alle insinuazioni di alcuni dei diretti interessati, tra cui Yamal, è affidata alle foto: fanno vedere tutto.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Barcellona Inter, esplode la polveriera nello spogliatoio blaugrana: rapporto ai minimi termini tra Filck e 3 calciatori! Cos’è successo - di RedazioneBarcellona Inter, esplode la polveriera nello spogliatoio blaugrana: rapporto ai minimi termini tra Filck e 3 giocatori! Ecco cos’è successo A pochi giorni dalla semifinale d’andata di Champions League tra Barcellona e Inter, esplode la polveriera nello spogliatoio della squadra blaugrana. A proposito del match vinto ieri dai catalani contro il Celta Vigo per 4 a 3, il quotidiano Sport porta alla luce alcune frizioni parse evidenti tra l’allenatore Flick e 3 calciatori, i quali per motivi diversi sarebbero rimasti infastiditi col proprio tecnico. 🔗internews24.com

Flick fulmina un gruppo di calciatori prima di Barcellona-Inter, c’è anche Yamal: cosa è successo - L'allenatore del Barcellona Flick ha richiamato alcune delle sue stelle come Yamal e Gavi nell'ultimo allenamento prima dell'andata della semifinale Champions contro l'Inter.Continua a leggere 🔗fanpage.it

