Barcellona-Inter Yamal sconvolge lo studio | Sai chi sono?

Yamal ha mostrato nervi saldi e un talento eccezionale, già ben noto, nella sfida d’andata della semifinale di Champions League contro l’Inter. Autore di una prestazione brillante, la stella del Barcellona ha illuminato la partita con un gol spettacolare e una serie di giocate di grande qualità, confermandosi come una delle stelle emergenti del calcio europeo. Il 3-3 finale non lo ha soddisfatto: il suo sguardo scuro e contrariato a fine gara raccontava la frustrazione di chi sente di avere lasciato qualcosa in sospeso. Quel pallonetto geniale finito sulla parte alta della traversa è stato il simbolo di una serata da protagonista con un finale amaro.A Barcellona, Lamine è ormai un volto noto e amato, e la sua immagine dopo il fischio finale – quella di un ragazzo che non si accontenta e vuole vincere – ha fatto il giro dei media. 🔗 Liberoquotidiano.it - Barcellona-Inter, Yamal sconvolge lo studio: "Sai chi sono?" A soli 17 anni – ne compirà 18 a luglio – Lamineha mostrato nervi saldi e un talento eccezionale, già ben noto, nella sfida d’andata della semifinale di Champions League contro l’. Autore di una prestazione brillante, la stella delha illuminato la partita con un gol spettacolare e una serie di giocate di grande qualità, confermandosi come una delle stelle emergenti del calcio europeo. Il 3-3 finale non lo ha soddisfatto: il suo sguardo scuro e contrariato a fine gara raccontava la frustrazione di chi sente di avere lasciato qualcosa in sospeso. Quel pallonetto geniale finito sulla parte alta della traversa è stato il simbolo di una serata da protagonista con un finale amaro.A, Lamine è ormai un volto noto e amato, e la sua immagine dopo il fischio finale – quella di un ragazzo che non si accontenta e vuole vincere – ha fatto il giro dei media. 🔗 Liberoquotidiano.it

Approfondimenti da altre fonti

"Mi piacciono i giovani, quanti anni aveva il più piccolo": Sara Ricci sconvolge lo studio della Balivo - Relazioni con uomini più giovani, perché no? A dirlo è Sara Ricci, ospite di La Volta Buona nella puntata in onda lunedì 24 marzo su Rai 1. La 53enne non ha nascosto di aver avuto storie d'amore con ragazzi più giovani. Il più piccolo? "Un ragazzo di 23 anni, mi ha fatto una corte sfrenata, non ho potuto rifiutare. Con un altro ragazzo di 34 anni, invece ero coetanea con la mamma e a lui infastidiva sempre che lo dicessi. 🔗liberoquotidiano.it

"Tua madre è una putt***": lo sfogo di Barbara De Rossi sconvolge lo studio della Balivo - Barbara De Rossi è stata ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona, il programma televisivo in onda su Rai 2. L'attrice ha raccontato ai telespettatori delle nozze con Simone Fratini. Doveva rimanere un matrimonio segreto, ma le foto sono state condivise sui social e la notizia ha fatto il giro del web. "Il proprietario del ristorante ha fatto uscire la fotografia, ignorando che non doveva uscire non volevano rendere pubblica questa cosa, non volevamo farlo sapere - ha raccontato -. 🔗liberoquotidiano.it

"In India...": la Pellegrino sconvolge lo studio - "Ma io voglio sapere: hai i followers in India?": Giovanni Ciacci lo ha chiesto a Patrizia Pellegrino nel salotto di Caterina Balivo a La Volta Buona su Rai 1. "Che io sappia, no - ha risposto la showgirl -. Non so che strategia usano i miei social media manager, ognuno di loro ha una strategia particolare. Io comunque rispondo a tutti i miei followers". "Ho visto che ci sono tanti indiani", ha fatto notare Ciacci. 🔗liberoquotidiano.it

Cosa riportano altre fonti

Barcellona-Inter, Yamal sconvolge lo studio: Sai chi sono? | .it; Barcellona-Inter, Lele Adani gela i nerazzurri: Non fatevi ingannare... | .it. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Gol Yamal, il Barcellona accorcia le distanze! Magia del gioiello blaugrana – VIDEO - Lotta Scudetto, il Torino sulla strada di Inter e Napoli, Cairo: «Dobbiamo dare il meglio con tutti, saranno due partite importanti…» – VIDEO Lotta Scudetto, il Torino sulla strada di Inter e Napoli, ... 🔗informazione.it