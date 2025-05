Barcellona-Inter Szczesny e il tattico di Inzaghi beccati così | il video è un caso

Barcellona-Inter, la strepitosa semifinale d'andata di Champions League terminata 3-3. Si parla di Wojciech Szczesny, il portiere ex-Juventus, il quale si è ritagliato con merito un ruolo da protagonista tra i pali del Barcellona in questo finale di stagione. Dopo il grave infortunio al tendine rotuleo che ha colpito Marc-André ter Stegen a settembre, il portiere polacco è tornato in scena più forte che mai. Altro che ritiro (circolavano voci a tal riguardo). Il 35enne non solo ha preso in mano la porta blaugrana, ma si è messo in corsa per ben quattro trofei. Due li ha già messi in bacheca – Supercoppa spagnola e Copa del Rey – mentre il Barça guida la Liga con quattro punti di vantaggio sul Real Madrid a cinque giornate dal termine. In più c'è la Champions League, dove tutto è ancora in gioco.

Szczesny filmato col tattico dell'Inter nel tunnel dopo la partita: gli fa strani movimenti - Nel dopo partita di Barcellona-Inter, semifinale d'andata di Champions League finita 3-3, le telecamere hanno colto Wojciech Szczesny parlare lungamente nel tunnel con Mario Cecchi, il tattico nerazzurro: movimenti ripetuti del polacco di fronte al collaboratore di Inzaghi.

